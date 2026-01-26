Mundo

Portugal anuncia la liberación de una lusovenezolana condenada a 21 años de prisión

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

(EFE).- El Ministerio de Exteriores de Portugal informó este domingo de que ha sido liberada una lusovenezolana que había sido condenada a 21 años de prisión en Venezuela y que había cumplido ya cinco años en la cárcel.

En un escueto mensaje, la cartera diplomática explicó que «acaba de ser liberada» Carla da Silva, que está «acompañando el caso» y está en contacto con la familia.

italiana
Venezolanos con ascendencia italiana podrán residir en el país europeo por motivos laborales
«Ganó la abstención»: Lo que dijo Capriles tras el «resultado previsible» de las elecciones del 25May
Edmundo González dijo que no fue «coaccionado» por el embajador o gobierno español

En una repuesta a EFE, una fuente del Ministerio añadió que se trata de la primera lusovenezolana liberada tras la captura de Nicolás Maduro.

EFE

LA DETENCIÓN DE CARLA DA SILVA EN VENEZUELA

Según la misma fuente, Carla da Silva se encontraba en prisión desde el 5 de mayo de 2020. Había sido condenada por los delitos de «conspiración y asociación para cometer delitos» por el caso ‘Gedeón’. Un intento de golpe de Estado para hacer caer al Gobierno de Maduro ese año.

La lusovenezolana estaba detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) desde el pasado 27 de septiembre. Y había cumplido hasta ahora 5 años, 8 meses y 20 días de prisión.

LEA TAMBIÉN: ESTA ES LA LISTA DE PRESOS POLÍTICOS LIBERADOS EN EL PAÍS HASTA ESTE 25ENE

En mayo de 2024, la Fiscalía informó que condenó a entre 21 y 30 años de prisión, la pena máxima, a 29 acusados por esa operación.

Unos 780 presos políticos, según la ONG Foro Penal, continúan detenidos en Venezuela. Esto dos semanas después de que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunciara la liberación de un «número importante de personas». Proceso que se ha venido desarrollando entre pedidos de celeridad y de mayor información oficial.

EFE
