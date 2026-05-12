Por qué el hantavirus vinculado a brote en crucero es la cepa más letal: síntomas y la grave advertencia de la OMS

La cepa andina del hantavirus, vinculada al brote en el crucero de lujo MV Hondius, hasta ahora causó tres muertes y mantiene en alerta a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por ser la variante más letal y la única capaz de transmitirse de persona a persona.

El brote, originado en un viaje que partió desde Argentina el pasado 1 de abril, ya suma 11 casos confirmados, según informó este mismo martes, 12 de mayo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom.

Entre las víctimas se encuentran un matrimonio neerlandés y otra mujer, mientras que otros pasajeros permanecen bajo estricta vigilancia médica.

CEPA ANDINA DEL HANTAVIRUS

La cepa Andes, presente en zonas de Sudamérica, es conocida por provocar cuadros graves de síndrome cardiopulmonar, con síntomas como fiebre, dolor muscular, dificultad respiratoria y, en casos severos, insuficiencia respiratoria.

El doctor Abraar Karan, médico especialista en enfermedades infecciosas en Stanford Medicine, dijo que la muerte de la mujer, de 69 años, que estuvo en un avión apenas 24 horas antes de fallecer el 26 de abril, «muestra lo rápido que puede progresar esta enfermedad».

La doctora Lucille Blumberg, especialista en enfermedades infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica, señaló por su parte que el hantavirus Andes no se transmite con facilidad mediante el contacto casual.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), existen cerca de 40 cepas de hantavirus en todo el mundo. Y, cada una, puede causar enfermedades distintas.

Por lo general, se precisó, el virus se transmite por contacto con roedores como ratas y ratones. La cepa Andes es transportada principalmente por la rata arrocera pigmea.

La infección suele producirse al inhalar partículas provenientes de la orina, las heces o saliva de estos roedores que han quedado suspendidos en el aire.

Sin embargo, la doctora Emily Abdoler, médica especialista en enfermedades infecciosas de University of Michigan Health, explicó que la cepa Andes tiene la particularidad de que es la única capaz de transmitirse entre humanos.

Explicó que a diferencia de otras, puede propagarse mediante gotículas respiratorias, que se generan cuando una persona tose, estornuda o habla.

Asimismo, indicó que el virus también puede propagarse a través de fluidos corporales, incluido el intercambio de saliva y otros contactos íntimos.

Es por ello, que la OMS recomendó a los países aplicar cuarentenas de 42 días a los pasajeros repatriados. Específicamente, desde el 10 de mayo y no desde el 6. Ampliando así el plazo inicialmente fijado.

La organización también confirmó que se ha localizado a todos los viajeros que desembarcaron antes del crucero holandés. Incluso en lugares remotos, y se afirmó que se encuentran bajo seguimiento sanitario.

ALERTA DE LA OMS

Tedros, en una rueda conjunta con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que «todos los casos sospechosos y confirmados han sido aislados. Acotó, que se están gestionando bajo una supervisión médica estricta, minimizando así el riesgo de cualquier transmisión ulterior».

Aunque reconoció, que la situación puede evolucionar con nuevos contagios y, subrayó que el riesgo para la salud global «sigue siendo bajo».