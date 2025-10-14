Mundo

Policía colombiana halló en un carro armas con las que atentaron contra activistas venezolanos en Bogotá

Las autoridades colombianas encontraron este lunes las armas con las que, presuntamente, atentaron contra la vida de Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez, dos activistas venezolanos baleados esta tarde en Bogotá.

El teniente coronel Ricardo Chaves, de la Policía Nacional, confirmó que un vehículo estuvo involucrado en el atentado a los activistas. Al verificar las cámaras de seguridad de la escena, identificaron al carro y lograron rastrearlo.

«Tenemos características de este vehículo, activamos el plan en la jurisdicción, logrando la localización del mismo en la localidad de Suba. Dentro fueron halladas las dos pistolas que habrían sido utilizada en los hechos», agregó.

Chaves precisó que, aparentemente, tres personas participaron en el ataque a los activistas. Además, reveló que el vehículo involucrado habría salido del mismo edificio que las víctimas, apenas minutos antes del atentado.

LESIONES DE LOS ACTIVISTAS

El policía también indicó que los activistas resultaron heridos por «varios impactos de arma de fuego en sus extremidades inferiores». Según reportes extraoficiales, Peche habría recibido seis disparos, mientras que Velásquez ocho.

Un reporte policial precisó que los activistas fueron baleados por presuntos sicarios en el barrio Cedritos, en Usaquén. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Reina Sofía y Yendri Velásquez pasó por el quirófano.

Peche y Velásquez. Fotos: cortesía

Numerosos dirigentes, activistas y organizaciones de derechos humanos venezolanas exigieron una investigación sobre el atentado a los activistas. Además, solicitaron que sean identificados los autores materiales e intelectuales del crimen.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se limitó a ordenar el aumento de la protección a activistas en el país vecino. La Defensoría del Pueblo, por su parte, exigió a la Fiscalía General de la Nación esclarecer los hechos.

