Polémica en México: Presentador pateó un dron en pleno programa y lo que le hizo a una modelo dejó a todos en shock

El presentador mexicano Ernesto Chavana está en medio de una polémica luego de herir a una modelo en pleno programa televisivo por patear un dron que lo molestaba.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver el momento en el que el presentador al ver el dron lo patea notablemente molesto. Sin embargo, la violencia de la patada fue tal que el dron impactó con fuerza en contra de la modelo colombiana Isabella Rojas.

En las imágenes se puede ver como la víctima se queja de dolor mientras que otras personas la asisten y la ayudan a salir del estudio televisivo.

Posteriormente el presentador se acercó a la modelo y le pidió disculpas. En las imágenes se puede ver que el golpe con el dron le causó una cortada en el labio superior, por lo que se veían sus dientes con sangre, al tiempo que tenía una notable hinchazón.

Trascendió que directivos de Multimedios citaron al presentador donde se evaluarán las medidas disciplinarias aplicables.

Por otra parte, la producción del programa impuso una orden de silencio estricto dentro del estudio de grabación. Chavana confirmó a través de un mensaje grabado que tiene prohibido hacer cualquier mención del percance durante las emisiones regulares de la cadena.