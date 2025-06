Polémica en México: Exfuncionaria sacrificó a un perro como parte de un ritual para que le «quitaran a sus enemigos del camino»

Una exfuncionaria del gobierno de Guadalajara en México causó gran indignación luego de revelar que participó en el sacrificio de un perro como parte de un ritual.

“Los orishas saben muy bien qué va a pasar contigo. Por ejemplo ya me dijeron varias cositas y tuve que hacer un sacrificio muy grande, muy culero, porque le cortaron a un perro (hace una seña deslizando en horizontal su mano por el cuello) para que me quitaran a mis enemigos del camino. Así que todos caen y todos van a caer, para que le sigan jugando al verg..”, dijo durante un live para redes sociales.

¡Inaceptable! 😡 Naomi Sofía Figueroa Álvarez, servidora pública en Ayuntamiento de Guadalajara confiesa en una transmisión en vivo que participó en el asesinato de un perro como parte de un ritual para «quitarse a enemigos del camino» 😳 pic.twitter.com/9GnKyo4CDL — adn40 (@adn40) June 9, 2025

Naomi Sofía Figueroa Álvarez trabajó hasta el pasado 31 de mayo en el Ayuntamiento de Guadalajara como parte del equipo de prensa. La confesión no tardó en hacerse viral y muchas personas hicieron un llamado de acción a las autoridades.

La Ley de Protección y Cuidado de los Animales del Estado de Jalisco y el Código Penal local, prohíbe el sacrificio injustificado, maltrato y la crueldad contra cualquier animal. Por el sacrificio de un perro, la ley contempla penas de 6 meses a 3 años de prisión así como multas que van desde el equivalente a 1.155 dólares a 6.000 dólares. Además, se puede imponer trabajo en libertad en beneficio de la comunidad.

Según la nómina pública del ayuntamiento, la joven tenía tareas como colaboradora para “reconstruir el tejido social y promover la inclusión y el emprendimiento”.

Estos espacios ofrecen talleres, capacitaciones, asesorías y eventos. Figueroa percibía el equivalente a 483 dólares quincenales de sueldo, incluido apoyo al transporte y despensa.

No obstante, el equipo de prensa de Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, aclaró que se trata de una exfuncionaria. “La persona en cuestión no forma parte de esta administración desde el pasado 31 de mayo, fecha en la que se dio de baja por término de contrato. Fue una trabajadora eventual que solo laboró en el municipio por 72 días. Es decir, al momento de darse a conocer el video, ya no existía relación laboral alguna”.