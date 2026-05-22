Polémica en Colombia: Detuvieron a una influencer venezolana por robar a turistas en Medellín

Organismos de seguridad en Colombia privaron de libertad a la influencer venezolana conocida como Valentina Mor en un apartamento del barrio Laureles, en Medellín, debido a que estaría vinculada a una modalidad de robo que consistía en emplear sustancias tóxicas para dejar en estado de indefensión a sus víctimas y sustraer sus pertenencias.

La detención ocurrió el 21 de mayo en horas de la noche en un operativo conjunto de varios organismos de seguridad. Los uniformados encontraron dinero en efectivo, documentos de identidad pertenecientes a un ciudadano estadounidense, así como lentes, relojes y otros objetos de valor reportados previamente como robados por turistas.

El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, manifestó en redes sociales que la mujer exhibía grandes sumas de dinero en internet y buscaba protegerse detrás de su popularidad en redes sociales. «Se burlaba de las autoridades en redes sociales, posaba con fajos de billetes y creía que podía esconderse detrás de seguidores y videos. Hoy terminó capturada», dijo.

«Quiero ser claro: en Medellín no vamos a permitir que delincuentes se disfracen de ‘influencers’ para cometer delitos. Aquí los identificamos, se capturan y los ponemos ante la justicia», agregó.

🚨Se burlaba de las autoridades en redes sociales, posaba con fajos de billetes y creía que podía esconderse detrás de seguidores y videos. Hoy terminó capturada. Alias “Valentina Mor” es señalada de participar en hurtos contra ciudadanos extranjeros en Medellín y Cartagena,… pic.twitter.com/wxTBDmRHQS — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 21, 2026

El pasado 1 de mayo autoridades habían detenido a la influencer cuando fue sorprendida con dinero y documentos de un turista extranjero.

No obstante, en esa oportunidad, recuperó la libertad pocas horas después al no comprobarse su responsabilidad, aunque permaneció bajo la vigilancia de las autoridades.

Durante el nuevo procedimiento, la policía incautó un millón de pesos, 3.000 dólares y varios objetos que coinciden con denuncias previas de hurto a turistas en la región.

Ahora, la Fiscalía está indagando para descubrir si la venezolana actuaba sola o si formaba parte de una red dedicada al robo de visitantes en Medellín y Cartagena.