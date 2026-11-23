La aerolínea Plus Ultra anunció este lunes la suspensión, hasta nuevo aviso, de sus vuelos entre Venezuela y España a partir de este 23 de noviembre de 2026.

A través de un comunicado acotó que la medida se debe a la «reestructuración financiera y operativa que estamos adoptando para fortalecer la compañía y asegurar su viabilidad futura».

«Esta medida responde al complejo entorno que atraviesa actualmente el transporte aéreo, marcado, entre otros factores, por un fuerte incremento de los costes operativos, en particular los del combustible», dijo.

LA DECISIÓN DE PLUS ULTRA

Plus Ultra sostuvo que son conscientes del impacto que esta decisión puede tener en los planes de los pasajeros y lamentaron las molestias que pueda ocasionar.

«Los pasajeros afectados recibirán una notificación de la cancelación por correo electrónico. Las gestiones relativas a las compras realizadas a través de agencias de viajes se canalizarán a través de la agencia emisora. Estamos trabajando para atender cada caso con la mayor agilidad posible, dando prioridad a los viajes más próximos», acotó.