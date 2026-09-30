Piloto indio herido en avión de Flydubai a Israel se encuentra estable

EFE.- El piloto indio identificado como Smit Machchhar, que resultó herido este miércoles durante un «incidente de seguridad» en un avión de la compañía Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv y que aterrizó de emergencia en Arabia Saudí, se encuentra «estable», afirmó la embajada de la India en Riad.

«Nuestra embajada en Riad y nuestro consulado en Yeda han estado al tanto del estado de salud del señor Smit Machchhar, el valiente piloto indio del vuelo de Flydubai que fue desviado hoy a Tabuk. Se encuentra ingresado en un hospital de la ciudad de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí, donde recibe la atención médica necesaria. Aún no se dispone de información completa sobre su estado, pero se reporta que se encuentra estable», indicó la misión diplomática india en su cuenta oficial de X.

Añadió que están en contacto con su familia y que seguirán haciendo seguimiento de su salud con las autoridades saudíes.

El viaje hacia Tel Aviv, en el centro de Israel, se interrumpió esta mañana cuando, según el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, uno de los pilotos del vuelo Flydubai intentó estrellar la aeronave tras apuñalar a su compañero en la cabina.

Durante el altercado que interrumpió el vuelo, el avión descendió en picado durante unos dos minutos causando pánico entre los viajes, y el vuelo fue desviado a Arabia Saudí, donde aterrizó de emergencia

De acuerdo el diario israelí Ynet, el israelí Musayev (dentista de profesión y uno de los pasajeros del vuelo) aseguró que ofreció ayuda médica al piloto herido: «El piloto se encontraba en estado muy grave, con una hemorragia intensa en la cabeza y las manos. Yo era el único médico a bordo. Logré detener la hemorragia y el piloto se mantuvo en una situación bastante estable hasta el aterrizaje, momento en el que su estado empeoró ligeramente».

Tanto las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) como de Arabia Saudí han comenzado una investigación para esclarecer lo que han tildado de «incidente de seguridad», aunque el Gobierno israelí lo ha calificado de «atentado».

El primer ministro de Israel aseguró en un vídeomensaje que el objetivo era «estrellar el avión con sus ocupantes», una hipótesis repetida por el ministro de Defensa, Israel Katz, que incluso lo ha calificado de intento de «ataque terrorista yihadista».

Hasta ahora se desconoce el destino y el estado del copiloto, quien aparentemente habría comenzado el altercado que se produjo en la cabina de la aeronave.