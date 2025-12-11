¿Piensa juramentarse en Oslo en el marco de los actos por el Nobel? Lo que dijo Edmundo González

El líder de la oposición, Edmundo González, descartó estar pensando en juramentarse en Oslo, Noruega, en el marco de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

«No, eso no está en el radar», respondió, al ser consultado por periodistas, ante los rumores que han circulado en redes sobre una posible juramentación.

Edmundo González elogió a María Corina y la describió como «una patriota después de todo ese periplo que tuvo que hacer escondida y haber salido sin novedades y estar aquí de nuevo. Por unas horas no pudo recibir el Nobel en persona, pero la alegría que tenían todos en la sala era contagiable».

Asimismo, adelantó que tienen una gran agenda de acción por delante que busca lograr la transición política en Venezuela. «Por su puesto, todo eso está escrito en el programa de gobierno y vamos a seguir adelante».

Durante el breve encuentro con la prensa, también expresó su confianza. «Eso ha sido nuestro mensaje desde el primer día. Luchar por lograr una transición ordenada y en paz. Eso es lo que estamos buscando y aspiramos que eso lo vamos a lograr», dijo.

Para finalizar, aclaró que ya cuentan «con todos los que tienen que hacer para que esa transición se haga de esa manera».