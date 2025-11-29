Petro tacha de «desmoralizante» anuncio del indulto de Trump a un expresidente hondureño

(EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, tachó este sábado de «desmoralizante» el anuncio de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de indultar al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas.

«Indultar un narcotraficante es desmoralizante para quienes hemos arriesgado la vida luchando contra el narcotráfico», expresó Petro en un mensaje publicado en X.

Trump anunció que concederá «un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado (..) muy severamente y muy injustamente».

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.

Al exmandatario centroamericano lo acusaron de haber recibido dinero del ‘Chapo’ Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en el país.

LEA TAMBIÉN: COLOMBIA SE CONVIERTE EN LA RUTA DE SALIDA PARA PASAJEROS VARADOS EN VENEZUELA

En ese sentido, el mandatario colombiano manifestó que «Trump dijo que le gustaría destruir ‘fábricas de cocaína'» y defendió que su Gobierno destruye «un promedio de nueve laboratorios por día».

«Invito al presidente Trump a visitar mi país y nos vamos juntos a destruir fábricas de cocaína. Podrá mirar y sentir en persona la lucha contra el narcotráfico», añadió Petro.

Colombia y Estados Unidos viven una escalada de tensiones diplomáticas que comenzó en enero con la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Casa Blanca y se agravó en los últimos meses por diferencias entre ambos líderes en la lucha contra el narcotráfico.

Trump ha acusado a Petro, como a su homólogo venezolano, de ser un líder del narcotráfico, y por esos supuestos vínculos lo sancionaron e incluyeron, junto a varios allegados, en la llamada ‘Lista Clinton’, mientras EE.UU. intensifica su ofensiva militar en aguas del Caribe y el Pacífico contra embarcaciones presuntamente dedicadas al tráfico de drogas, un operativo que desde septiembre acumula más de 80 muertes. EFE