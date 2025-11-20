Petro rompe silencio sobre su polémica visita a un club de ‘striptease’ en Portugal

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra en medio de una polémica luego de que publicó sus cuentas bancarias y, entre distintos gastos, reveló una visita a un club de strippers de Portugal durante una gira oficial.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) difundió los movimientos bancarios de Petro durante su presidencia. Entre todos los rubros, destacó un gasto de 40 dólares en el Menage Strip Club de Lisboa, un local que ofrece servicios de striptease.

En redes sociales se viralizó esta información y contó con miles de reacciones, incluyendo críticas a Petro por visitar este local en un viaje oficial. En cuestión de horas, el mandatario confirmó en X (Twitter) que hizo el gasto y que «algún día contará» qué ocurrió.

A pesar del pronunciamiento de Petro, las críticas continuaron y algunos internautas insinuaron que el mandatario pagó por servicios sexuales. El presidente no tardó en negar que haya pagado por tener relaciones con una mujer.

«Hay dos cosas que he aprendido en la vida, a no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón, y a no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción y de la poesía», afirmó Petro.

PETRO DESTACA EL «EROTISMO»

«Siempre hay que combinar la sexualidad con la cultura, eso se llama erotismo», aseguró Petro a María Andra Nieto, directora de El Control. Además, comparó las relaciones entre una pareja y con una trabajadora sexual.

«Ahora bien si logras que la energía tuya y del universo recorra todas las células de tu compañera, logras creo, la máxima posibilidad vital del ser humano, eso no se puede comprar. Así que no te equivoques conmigo», concluyó Petro.

Hay dos cosas que he aprendido en la vida, a no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón, y a no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción y de la poesía. Siempre hay que combinar la sexualidad con la cultura, eso se llama erotismo. Te lo aconsejo… https://t.co/auySeVNaSP — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 20, 2025



Igualmente, Petro sostuvo que lo importante de la publicación de sus gastos es que los ciudadanos puedan examinarla. «¿Mis cuentas bancarias durante años demuestran que soy el jefe del narcotráfico en el país, o he sido calumniado?», acotó.