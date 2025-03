Petro hablará con Maduro para evaluar la construcción de una zona económica especial

El presidente de Colombia, Gustavo Petro reveló que estaría próximo a reunirse con Nicolás Maduro para que ambos países lleven a cabo una estrategia conjunta en relación a la crisis en el Catatumbo.

“Voy a hablar con Maduro a ver si construimos la zona económica especial, porque si nos tumban los decretos no podremos hacer la carretera rápidamente y entonces hay que salir para algún lado”, afirmó el mandatario.

Una de las medidas que quiere llevar a cabo Petro consiste en erradicar 25.000 hectáreas de los cultivos que dan origen al alcaloide de cocaína. No obstante, aseguró que este proceso debe hacerse mediante un pago a los dueños de esas tierras.

“No vamos a hacer una guerra con el campesinado del Catatumbo, sino a buscar una alianza fundamental para que el Catatumbo progrese y sea una región tranquila. El método que vamos a utilizar se llama pagos por erradicación voluntaria de cultivos”, afirmó.

“Voy a hablar con Maduro a ver si construimos la zona económica especial”, dijo Gustavo Petro. ¿Maduro, el dictador que se robó las elecciones en Venezuela? ¿Maduro, el que es buscado por narcotráfico por la justicia en Estados Unidos? ¿Maduro, al que la justicia de Estados… pic.twitter.com/lmymBDmQrH — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) March 7, 2025

Además, busca construir una carretera que comunique al municipio de La Gloria, en el departamento del Cesar y situado a orillas del río Magdalena, con Tibú, en Norte de Santander.

No obstante, la Corte Constitucional está estudiando desde finales de enero los decretos de conmoción interior, y muchos sectores han asegurado que no eran necesarios. Por esta razón, Petro estaría evaluando otras opciones en caso de que no le aprueben los recursos necesarios.

«Si nos tumban los decretos no podemos hacer la carretera rápidamente, entonces hay que salir para algún lado, pero no nos podemos quedar sumidos aquí en medio de la cocaína», afirmó Petro.