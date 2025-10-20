Petro rechazó amenaza de invasión de EEUU a Venezuela: «Trump solo ganará una gallina flaca desplumada»

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a alzar la voz en contra de las amenazas de invasión que está llevando a cabo el gobierno de Donald Trump sobre Venezuela.

«El pueblo venezolano no quiere ni invasiones, ni bloqueos ni amenazas sobre él, venga de quien provenga. El pueblo de Bolívar y de la gran idea genial de la Gran Colombia, quiere ser libre, tal como le enseñó Bolívar. No gusta de dictadores, ni internos, ni extranjeros, no gusta de Reyes, ya le quitó la cabeza a uno», dijo Petro en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

«Dejarlo libre, es la mejor salida. Encontrará la solución a sus problemas que, y solo lo sugiero, podría ser por fuera del petróleo y no con el petróleo, que trae males como en los países árabes, y mata la vida», continuó.

El mandatario colombiano aseguró que el petróleo no tendrá el mismo valor dentro de algunos años. «La gran paradoja de Trump es que quiere invadir por el petróleo, pero el petróleo en 20 años no valdrá nada. Ni con fracking ni sin él; la vida de la humanidad estará primero».

«Trump solo ganará una gallina flaca desplumada, después de no sé tantos muertos», aseveró.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 20, 2025

«Venezuela si se descarboniza, se llena de energías limpias, de energía juvenil emprendedora, bella como Colombia, la gran Colombia potencia mundial de la vida y corazón del mundo con Panamá y Ecuador, que se separan un poco ahora porque quieren verse como gringos, pero son profundamente latinoamericanos y el primero caribeño», manifestó.

Por lo cual, insistió en que un futuro próspero para Venezuela sería dejando de lado lo que ofrece el petróleo. «Una Venezuela sin petróleo empezaría a ser codiciada por el agua y el verde, pero sabría dominarse a sí misma, permitiría el poder de su pueblo embrujador».

«A Maduro y a María Corina les queda el camino de abrir este sendero, veremos cuál más generoso, pero es el sendero, en mi opinión, que desea el pueblo, y la democracia, hay que dejar expresarla, es la voluntad y la decisión del pueblo», concluyó.