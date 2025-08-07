Mundo

Petro dice que la «guerra» entre el ELN y las FARC «se extiende» a Venezuela: «Ya han matado personas»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entraron en «guerra» y se estarían dando enfrentamientos en Venezuela, según el presidente colombiano, Gustavo Petro.

COMBATES EN AMAZONAS

El mandatario informó en redes sociales sobre el alcance de los enfrentamientos entre ambas organizaciones criminales. En ese sentido, alertó que el conflicto se extendió y traspasó la frontera con Venezuela.

«Cumpliste tu misión», murió Proteo uno de los famosos perritos rescatistas de México mientras ayudaba en Turquía
Países latinoamericanos rechazan orden de arresto contra Edmundo González: «Es otro intento de silenciarlo»
Por noveno año consecutivo, Venezuela ocupó el último lugar en el ranking mundial de justicia

«El ELN ha entrado en guerra con la Segunda Marquetalia y su conflicto se extiende hasta el interior de Venezuela, donde ya han asesinado personas», explicó Petro en su cuenta de X (Twitter).


Petro aseguró que la guerra entre ambos grupos se debe al control territorial y las «economías ilícitas». También confirmó que el ELN ha realizado ataques con explosivos y asesinatos de funcionarios en la frontera.

COMBATES EN AMAZONAS

Las palabras de Petro se dieron poco después de que Florizel Guerrero, alcaldesa del municipio Maroa del estado Amazonas, denunciara de enfrentamientos armados en varias partes del municipio.

«El día lunes 4 de agosto, aproximadamente en horas de la mañana, también tuvimos conocimiento de que en tres sitios del municipio Maroa también hubo enfrentamientos, donde hubo heridos y muertos», afirmó.

Los enfrentamientos entre ambos grupos guerrilleros comenzaron hace pocos días, tras la muerte de José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC liderada por Iván Márquez.

Las FARC confirmó la muerte de Sierra y declaró la guerra al ELN, grupo que habría ejecutado el atentado. En cuestión de horas, se desataron enfrentamientos en varias zonas de la frontera.

