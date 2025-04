Petro cree que EEUU revocó su visa tras crisis diplomática y esto dijo a sus ministros

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, «cree» que le revocaron la visa para ingresar a Estados Unidos, apenas unos meses después de la crisis diplomática con la Administración de Donald Trump por la deportación de migrantes.

Petro sostuvo una reunión televisada con su consejo de ministros, la cual se extendió durante 104 minutos. Además de hablar sobre la fiebre amarilla y otros temas, el mandatario dijo que «ya no puede ir» a Estados Unidos.

«Porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno, ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas», afirmó Petro frente a sus ministros.

Cabe destacar que Estados Unidos amenazó con revocar las visas de altos funcionarios del gobierno colombiano cuando Petro se negó a recibir vuelos con deportados. Sin embargo, luego retiró la medida tras una negociación entre ambos países.

PETRO «SACARÁ LA ESPADA DE BOLÍVAR»

El mandatario ha visto varios reveses en el Congreso, el cual no ha aprobado la mayoría de sus reformas. Por tanto, Petro convocó a una marcha para el 1 de mayo, Día del Trabajador, y afirmó que llevará la espada del Libertador Simón Bolívar.

«Voy a entrar al Congreso una vez hablemos allí en público para presentar personalmente y con una delegación popular, lo más diversa posible, el texto de la consulta popular oficialmente al Senado de la República. Y voy a sacar la espada de Bolívar», dijo.

Petro sostuvo que los ministros deben «movilizar todo que pueda» para esta marcha, a la vez que acusó a los empleados de ser en su «mayoría uribistas». «Es la población a la que nos referimos y que tiene que reaccionar», añadió.

Estas alocuciones presidenciales de Petro han generado polémica en Colombia. Mientras que las televisoras privadas retoman su programación habitual cuando superan el tiempo legal, el mandatario afirma que «censuran» al consejo de ministros.