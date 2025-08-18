Petro confirmó llegada de María Alejandra Díaz a Colombia y exigió la liberación de colombianos detenidos en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este lunes que la abogada disidente del Gobierno de Nicolás Maduro, María Alejandra Díaz, ya se encuentra en territorio colombiano.

En ese sentido, recordó que su país le había otorgado asilo político y exigió la liberación de los ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela.

«Colombia es un país que garantiza el asilo político. Esperamos el retorno de todos los colombianos detenidos en Venezuela», dijo.

Colombia es un país que garantiza el asilo político. Esperamos el retorno de todos los colombianos detenidos en Venezuela. https://t.co/YEw0ZoPTsE — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 18, 2025

MARÍA ALEJANDRA DÍAZ ESTÁ EN COLOMBIA

La abogada María Alejandra Díaz informó que logró salir de Venezuela y se encuentra a salvo en Colombia.

«Informo oficialmente que gracias a las gestiones del gobierno del presidente Gustavo Petro y de la canciller Yolanda Villavicencio, así como del embajador Milton Rengifo y a la colaboración de decenas de héroes anónimos, que logramos salir de la Residencia del Embajador de Colombia en Caracas y estamos en territorio colombiano a salvo y en compañía de parte de la familia», indicó.

En ese sentido, expresó su agradecimiento a todas las personas que se preocuparon por ella.

«Les doy infinitas gracias por su apoyo incondicional. Gracias a todos. Ahora tomaremos un tiempo para reflexionar, replantear nuestros objetivos, siempre teniendo como norte la defensa y el amor a la patria venezolana», acotó

La abogada María Alejandra Díaz había denunciado a principios del mes de agosto que llevaba más de siete meses asilada en la residencia del embajador de Colombia en Venezuela, luego de que le negaran el salvoconducto necesario para su salida segura del país.

«En fecha 9 de enero de 2025 denuncié la persecución bajo la cual me encontraba y la situación irregular de asedio y detención temporal que sufrieron mis familiares. Permanecí escondida hasta que el día 11 de enero de 2025, y estando aún bajo la persecución de la PNB antiterrorismo, me presenté en la residencia del embajador de Colombia en Venezuela solicitando asilo diplomático frente al acoso del gobierno nacional», relató a través de un comunicado publicado el 5 de agosto en sus redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿UN DESCUIDO? LAS INESPERADAS DECLARACIONES DEL SICARIO VENEZOLANO QUE ESCAPÓ DE CHILE Y FUE ATRAPADO EN COLOMBIA

María Alejandra Díaz afirmó que intentaron en varias ocasiones que el gobierno de Maduro le diera un salvoconducto para salir del país. Sin embargo, solo había recibido respuestas negativas.

«Verbalmente hace 2 meses, también se me notificó que el gobierno venezolano se negaba a otorgarme salvoconducto porque no existía ninguna persecución en mi contra, según ellos. Esto queda desmentido con el informe de la relatora especial para jueces y abogados de la ONU, publicado el 25 de julio de 2025, dónde señala el patrón sistemático de persecución que se sigue en mí contra. No es sino hasta ese día que se conoce mi situación particular, pues el petitorio expreso del embajador fue guardar silencio», explicó.