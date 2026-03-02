Mundo

Petro compara su desempeño «en la cama» con los éxitos de su Gobierno

Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
Petro limita a "crudos livianos" una eventual importación de petróleo de Venezuela
Archivo

(EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, comparó este domingo su desempeño sexual con el de su Gobierno al comentar una encuesta que muestra un aumento de su imagen favorable y aseguró que puede ser «inolvidable» tanto «en la cama» como en la historia.

«Puede que en la cama sea inolvidable, ya veremos, pero sí en la historia. Por una sola razón: hice el primer gobierno no oligárquico y democrático en al menos un siglo», escribió el mandatario en su cuenta de X al comentar el sondeo divulgado este domingo.

La encuesta, hecha por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio, señala que la imagen positiva de Petro alcanzó el 54,5 %, lo que supone 5,7 puntos más que en enero, mientras que el 38,4 % tiene una percepción negativa de su gestión.

No es la primera vez que el presidente se refiere a relaciones amorosas y a la vida en pareja en sus mensajes en X o en sus discursos.

En febrero pasado afirmó en una alocución presidencial al país que le dicen que es «muy bueno en la cama», luego de afirmar: «A ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama».

En ese momento agregó: «Hago cosas muy buenas y pienso. Y pienso y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí (en la cama). Alguien contará, yo no lo cuento».

Asimismo, en un consejo de ministros celebrado el año pasado, el mandatario afirmó que «una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro», comentario que generó controversia.

Por eso, un juez le ordenó retractarse en octubre pasado y pedir perdón públicamente al considerar que la expresión reproducía estereotipos sexistas y afectaba la dignidad de las mujeres.

Petro dejará la Presidencia el próximo 7 de agosto, tras completar un mandato marcado por reformas sociales, tensiones políticas y una intensa actividad en redes sociales, donde suele pronunciarse sobre asuntos de Gobierno y de coyuntura nacional e internacional. EFE

