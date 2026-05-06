Paseo del horror: Filtran video de la muerte de una turista tras fallo en un columpio en pleno acantilado en China

Una turista murió en un columpio de acantilado en Sichuan, China, luego de que el dispositivo fallara y la soltara demasiado pronto haciendo que su cuerpo impactara contra el acantilado a una gran velocidad.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver como el columpio se soltó apenas inició su recorrido.

Varios testigos aseguraron que la mujer gritó repetidamente “¡No está bien atado!” dos veces mientras el personal la ignoraba y la empujaba desde la plataforma.

«Fue declarada muerta en camino al hospital. Esto no fue mala suerte. Fue negligencia evitable», dijo el comunicador Aric Chen.

La dirección de la atracción turística confirmó que se había producido un trágico incidente en el que se vio involucrada la turista.

«Este caso ha sido comunicado a la familia de la víctima y estamos colaborando con el gobierno local en el proceso de investigación», declaró un miembro del personal de la empresa a los medios locales.

🚨💔 Heartbreaking tragedy unfolds in China again. On May 3, a female tourist named Liu died in a horrific accident at Maliuyan Adventure Park in Sichuan’s Huaying City. Strapped into the “Waterfall Swing” — a 168-meter-high ride over a roaring waterfall — she repeatedly screamed… pic.twitter.com/AUGPeQEfhv — Aric Chen (@aricchen) May 5, 2026

La dirección también confirmó que la atracción está temporalmente cerrada hasta que finalice el proceso de investigación. La administración de la cascada de Maruyuyan en Huaying también anunció el cierre temporal del área turística.

El cierre estará vigente hasta el 10 de mayo debido a trabajos de mantenimiento de las instalaciones y a la mejora de las normas de seguridad.

«Este cierre se implementa para garantizar la seguridad de las instalaciones y reforzar el sistema de seguridad turística», indicó la administración de la zona turística en un comunicado oficial.

Mientras tanto, la Oficina de Turismo de la ciudad de Huaying confirmó que los destinos turísticos han suspendido temporalmente sus operaciones.

Además, el Departamento de Gestión de Emergencias de Huaying declaró que la investigación para determinar la causa del incidente sigue en curso. «El asunto está en proceso de investigación», dijo un funcionario local.