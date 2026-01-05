Paraguay inadmitirá y expulsará a vinculados con el Gobierno de Maduro que busquen refugio

(EFE).- Las personas vinculadas con el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que intenten ingresar a Paraguay en busca de refugio para «evadir la justicia» serán inadmitidas y expulsadas, informó este lunes el director de Migraciones en Asunción, Jorge Kronawetter.

«Tenemos que hacer los filtros correspondientes. Esto para poder evitar que ingrese gente que busque ampararse en el derecho internacional o figuras como el refugio y otros para evadir la justicia», indicó Kronawetter a la radio ABC Cardinal.

El Gobierno de Paraguay avanzó el pasado sábado en un comunicado que aplicaría medidas de control y de restricción migratoria. Esto después de que Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas estadounidenses en Caracas.

Kronawetter explicó hoy que están trabajando «en coordinación con otras agencias migratorias de la región» en este tipo de medidas «preventivas». Las mismas buscan evitar en el futuro eventuales «procesos de extradición».

☀️#ArribaHoy | Medidas migratorias especiales ante situación de Venezuela 🗣️ «Ya hemos hechos las perfilaciones y tenemos las alertas cargadas». 📞 Jorge Kronawetter, director de migraciones 📺 @SomosGEN

📻 #Universo970AM pic.twitter.com/Hz4spWO8nV — Universo 970 AM (@Universo970py) January 5, 2026

Detalló que si se detecta a una persona que tenga una vinculación «real» con el actual Gobierno venezolano «se le manifiesta el motivo de la inadmisión». Posteriormente, «se le reconduce al país de donde vino».

En ese sentido, adelantó que «se ha trabajado en el perfilamiento de la gente que está de manera directa vinculada con el Gobierno» venezolano. Y que tienen «el listado de las personas que ejercen cargos de relevancia en ese país».

VENEZOLANOS EN PARAGUAY

Por otro lado, Kronawetter destacó que los 3.105 venezolanos radicados en Paraguay y los 5.738 refugiados de ese país «tienen que estar tranquilos».

«No va a haber una caza de brujas», añadió el funcionario. Esto al señalar que son conscientes que puede haber más venezolanos que huyan del «régimen» de Maduro y que esa «gente va a ser bienvenida» en Paraguay.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRUMP LE PIDE A DELCY RODRÍGUEZ «ACCESO TOTAL» AL PETRÓLEO EN VENEZUELA

La Dirección de Migraciones precisó que las medidas se aplicarán «con el objetivo de impedir el ingreso de personas relacionadas al citado régimen». Y afectará a aquellos que tengan «vinculaciones al narcoterrorismo o con deudas pendientes con la justicia».

El gobernante venezolano y su esposa fueron detenidos en la madrugada de este sábado en una operación relámpago de Washington. Y luego fueron trasladados a Nueva York.

EFE