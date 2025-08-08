Pánico en el crucero más grande del mundo: Un tobogán acuático se rompió y una persona resultó herida

Momentos de pánico se vivieron a bordo del crucero Icon of the Seas de Royal Caribbean luego de que un tobogán acuático se rompiera.

En el hecho, un pasajero resultó herido mientras lo usaba. Incluso los pasajeros, en medio de la desesperación, gritaban para intentar alertar sobre la situación.

«Nuestro equipo brindó atención médica a un pasajero adulto cuando el cristal acrílico de un tobogán acuático se desprendió al pasar por él», indicó Royal Caribbean en un comunicado

Las autoridades no revelaron la gravedad de las lesiones, sin embargo, señalaron que está recibiendo tratamiento adecuado.

Icon of the Seas. Water slide breaks #iconoftheseas pic.twitter.com/AfCDSbjQlg — Jim Muldoon (@jimmuldoon) August 7, 2025

Tras lo ocurrido, Royal Caribbean informó que investigarán el incidente, aunque apuntó que el tobogán permanecerá cerrado durante el resto del viaje, reseñó Telemundo.

El Icon of the Seas zarpó de Miami el 2 de agosto y tenía previsto realizar paradas en las Antillas Neerlandesas, las Islas Vírgenes Estadounidenses y las Bahamas, según CruiseMapper.

HOMBRE MURIÓ TRAS CAER DESDE UNA DE LAS PISCINAS DEL ICON OF THE SEAS

Un miembro de la tripulación del Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo, murió a finales de julio después de caer por la borda.

El operador del barco confirmó la noticia a Fox Business. Sin embargo, no reveló la identidad de la víctima.

De acuerdo a lo reseñado por el medio, el hombre cayó al agua mientras el crucero navegaba cerca de la isla de San Salvador, en las Bahamas.

Por ahora, la empresa no tiene claro qué fue lo que ocurrió con el hombre antes de caer al agua.

«Nuestra tripulación inició inmediatamente una operación de búsqueda y rescate, pero, lamentablemente, el miembro de la tripulación falleció. Extendemos nuestras condolencias a la familia y seres queridos. Para respetar su privacidad, no tenemos más detalles que compartir», dijo un portavoz de Royal Caribbean.

El crucero se dirigía a Coco Cay, la isla privada de Royal Caribbean, en el momento del incidente. El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 p.m. cuando se activó la alarma de caída al agua.