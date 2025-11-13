Panamá negó que esté prestando su territorio a EEUU para algún «acto hostil contra Venezuela»

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, negó este jueves que su país se esté prestando para algún «acto hostil contra Venezuela».

«Con relación a lo de Venezuela, nosotros no tenemos nada que ver con eso, ni Panamá está prestando su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela, ni contra ningún otro país del mundo», indicó.

Además, sostuvo que los ejercicios de militares estadounidenses que se realizan en Panamá se suscribe a acuerdos de cooperación bilaterales.

«Los ejercicios que se convienen hacer con unidades militares de EEUU es un protocolo que se autoriza por el Ministerio de Seguridad no solamente en el Darién si no en fuerte Sherman que es un lugar idóneo para ese tipo de entrenamientos. Allí no hay ningún tipo de presencia militar no autorizada por Panamá», comentó.

Asimismo, el mandatario acotó que el prestar su territorio a otras instituciones de seguridad es «importantísimo».

«Está el Canal de por medio que es una entidad que hay que salvaguardar y proteger integralmente todas las fuerzas policiales del mundo», señaló.

Vale recordar que Estados Unidos mantiene desde agosto un despliegue militar en el Caribe con para combatir el narcotráfico.

Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro ha expresado que se trata de una «amenaza» para propiciar un «cambio de régimen» en Venezuela.