¡Orgullo venezolano! Jóvenes ganaron la competencia de robótica en el First Global Challenge en Panamá

La selección de Venezuela ganó este domingo el First Global Challenge 2025, la competición internacional de robótica de tipo olímpico, y que este año se celebró en la Ciudad de Panamá.

Los jóvenes venezolanos lograron imponerse a más de 190 países en la máxima cita mundial de robótica educativa juvenil.

«Una vez más, Team Venezuela es campeón mundial de robótica al ganar la gran final de First Global Challenge. Nuestra historia queda marcada al conseguir la triple medalla en Panamá», indicó el equipo en sus redes.

Asimismo, acotó que por primera vez en su trayectoria, traerán a Venezuela un total de tres medallas y dos reconocimientos más. «Consolidando un logro único, que nos enorgullece y hace sentir honrados», señaló.

Ante esto, los jóvenes venezolanos agradecieron a Dios por lograr cosas mucho más grandes de las que se pueden imaginar.

«A nuestro país; nuestra mayor razón e impulso día a día, a nuestra familia; nuestro apoyo incondicional, a nuestros amigos, compañeros de la Copa Ka´i y a nuestros increíbles patrocinadores, gracias por ayudarnos a hacer este logro posible», comentaron.

¿QUÉ MEDALLAS SE GANARON?

Medalla de Oro Winning Alliance: Líderes de la alianza ganadora del reto FGC, Eco Equilibrium.El equipo se posiciona como Campeón Mundial al ganar la Medalla de Oro como líder del Winning Alliance, el máximo galardón por el reto de la competencia. Alianza ganadora conformada también por: México, Panamá y Camerún.

Medalla de Plata Grand Challenge Award: otorgada al equipo por obtener la segunda mayor puntuación acumulada en la fase de clasificación.Siendo esta la segunda vez en su trayectoria que Venezuela logra conseguir este premio (recibido por primera vez en 2023, Singapur).

Medalla de Oro Jackie Bezos Award for International Enthusiasm Award: Otorgada al equipo por su espíritu y actitud excepcionales, fomentando la energía positiva y el apoyo mutuo entre naciones durante la competencia.

Storytelling Award: Esta cinta honra la creatividad y el esmero al narrar su trayectoria transmitiendo su entrega y entusiasmo.

Social Media Award: Conmemora el compromiso del equipo al sumarse a los retos sociales usando sus redes como plataforma de comunicación. Brindando la oportunidad de conectar con todo el mundo, y ayudar a difundir su propósito.