Orgullo nacional: Venezolanos triunfaron en la Olimpiada Mundial de Jóvenes Físicos 2025

El equipo de Venezuela triunfó en la Olimpiada Mundial de Jóvenes Físicos (WYPO) 2025 que se realizó en Indonesia.

Los 19 jóvenes que forman parte del Programa Nacional Semilleros Científicos lograron dos medallas de oro, cinco de plata, nueve de bronce y tres menciones honoríficas.

Para muchos de este equipo era la primera vez en una competencia internacional, sin embargo, han destacado su preparación académica, entusiasmo, compromiso y amor por la ciencia.

Entre los jóvenes venezolanos que se llevaron la medalla de oro están Carlos Gómez (16 años, estado Carabobo) y Adolfo Acosta (18 años, estado Sucre).

Mientras, la medalla de plata la consiguieron Sofía Martins(16 años, estado Miranda); Nazareth Zamora(16 años, estado Miranda). Fernando Rivas(16 años, estado Carabobo), Gabriela Monasterios(17 años, estado Distrito Capital) y Nidia Jaimes(19 años, estado Táchira)

Asimismo, las medallas de bronce la obtuvieron Miguel Mata (15 años, estado Delta Amacuro), Ángel Manzanilla (14 años, estado Trujillo). Sebastián Funes (16 años, estado Miranda), César Leal (16 años, La Guaira), Miguel Vergel (16 años, Zulia). Antares Mora(16 años, Táchira), Victoria Ladrón de Guevara (18 años, Lara), Germán Noriega (16 años, Bolívar) y Fabiola Martínez (18 años, Lara)

De igual forma, la mención honorífica fue para Mathías Alvarado (16 años, estado Falcón), Santiago Chacón (18 años, estado Táchira) y Rosa Chacón (19 años, estado Mérida).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabriela Jiménez 🇻🇪 (@gabrielajimenezve)

LO QUE DICE LA MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE LA WYPO

La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, celebró que el «futuro de la Ciencia Venezolana Brilló en la WYPO 2025».

«Este logro no es solo una medalla, sino una prueba tangible de la inversión en la educación, la constancia y la disciplina de nuestra próxima generación de científicos. Estos jóvenes se fortalecieron intensamente en áreas como mecánica, termodinámica y física moderna, demostraron que están listos para brillar en cualquier escenario global. Como bien mencionó el Prof. José Ruiz, tutor: ‘La olimpiada es simplemente como un camino, ellos están en un proceso de formación’ y este proceso está dando frutos extraordinarios», expresó.

Además, resaltó que la participación en competencias de talla internacional como la WYPO es «fundamental para el crecimiento académico y personal, expandiendo mentes y proponiendo oportunidades inmensas para el futuro de nuestra nación».