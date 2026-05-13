¡Orgullo criollo! Cacao venezolano conquista Burdeos con cuatro preseas doradas y clasifica a la final

El cacao venezolano irrumpió en Burdeos (Francia) con cuatro medallas de oro, que consagran a Mayoy Cacao como una de las nuevas potencias del chocolate artesanal.

Con dos tabletas elaboradas con cacao de Chuao y Canoabo, la marca, además de llevarse las preseas doradas, avanzó a la Final Mundial del certamen, prevista para octubre de este mismo año.

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Ese logro, alcanzado en el Concurso Británico de Chocolate Artesanal 2026, confirma algo que los expertos repiten desde hace décadas: incluso en los años más duros, las haciendas venezolanas preservaron una genética única que vuelve a brillar en los escenarios internacionales.

En el festival Show/Colat, celebrado el 2 de mayo en Burdeos, los fundadores de los International Chocolate Awards explicaron por qué la marca criolla obtuvo cuatro preseas doradas.

Se precisó que dos fueron por la calidad de sus tabletas y el otro par como fabricante de élite en la categoría bean to bar.

Las piezas premiadas —la Canoabo 85 % y la Chuao 100 %— representan dos territorios y cuatro siglos de tradición cacaotera.

Canoabo, en Carabobo, aporta notas a frutos secos propias de su geografía montañosa, mientras que Chuao, en Aragua, mantiene intacta su genética gracias al aislamiento que ha protegido su cultivo desde la colonia.

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PRODUCTO DE ORIGEN

El reconocimiento en Francia, también reaviva la historia del cacao venezolano como producto de origen.

De hecho, Chuao, certificado con Denominación de Origen desde el año 2000, sigue siendo el único cacao del mundo con esa distinción, y su hacienda —fundada en 1660— figura entre las más antiguas todavía operativas del país.

A ello se suman otras certificaciones de Indicación Geográfica Protegida, como Carenero (Miranda) y Caripito (Monagas), que consolidan a Venezuela como referencia global en cacao fino de aroma, categoría reservada por la Organización Internacional del Cacao (ICCO) para granos de perfiles sensoriales excepcionales.

LOGROS

Para Mayoy Cacao, fundada por venezolanos radicados en el Reino Unido (la marca no opera en Venezuela), el triunfo en Burdeos es la confirmación de un modelo que apuesta por el control total del proceso, desde el grano hasta la tableta.

Desde 2025 han construido presencia en festivales británicos y, en apenas dos ediciones del concurso, acumulan seis medallas.

Sin dudas, su avance directo a la Final Mundial de los International Chocolate Awards, prevista para octubre y noviembre, marca un hito: será su primera participación en la élite global del chocolate artesanal.

En tanto, Leudys González, presidenta de la Fundación Nuestra Tierra, destacó el reconocimiento en un contexto más amplio.

A su juicio, el problema del cacao venezolano nunca ha sido la calidad del grano, sino la visibilidad. «Tenemos que usar las plataformas mundiales para ser reconocidos como chocolateros de alta gama», afirmó.