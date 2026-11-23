La Fiscalía de Paraguay ordenó este lunes la detención preventiva de Francisco Peña, hermano del expresidente paraguayo Santiago Peña (2023-2026), dentro de la investigación tras la intervención de la entidad financiera Ueno bank.

El pedido, rubricado por cinco fiscales que integran el equipo del Ministerio Público a cargo de las pesquisas y difundido por el órgano, también solicitó capturar a Rocío Caballero Bosch, esposa de Francisco Peña.

El documento indica que ambos «estarían vinculados a hechos investigados como lavado de activos, previsto en el artículo 196 del Código Penal, y administración en provecho propio”.

La orden se produjo después de que las autoridades registraran el sábado una empresa donde se incautaron de documentos sobre una compañía presuntamente vinculada con Francisco Peña, y tras las denuncias de una supuesta operación simulada de compraventa de un inmueble con una entidad financiera relacionada con Ueno bank.

La diligencia judicial buscaba esclarecer la adquisición de un inmueble por parte de Pear SRL, en una «operación realizada con la entonces Financiera Ueno durante el año 2023», una entidad que posteriormente se convirtió en Ueno bank.

La operación de registro tuvo lugar tras conocerse una declaración ante la Fiscalía del exvicepresidente segundo de Ueno bank Julio Rey, en prisión preventiva por este caso, en la que aseguró que Pear SRL estaría vinculada a Francisco Peña y que habría adquirido un predio de 1.184 hectáreas en el departamento de Paraguarí por unos 3 millones de dólares, según el diario ABC Color.

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Santiago Peña quedó envuelto en el escándalo por la intervención de Ueno bank, una entidad que reportaba tener más de 2,94 millones de clientes y controlaba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cuatro cajas de jubilados del país, así como de varias instituciones públicas.

Además de haber sido destituido por el Senado en un juicio político, el exmandatario afronta una investigación penal, en la que ha sido imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Ueno bank entró desde el pasado 3 de noviembre en un procedimiento de resolución ordenado por el Banco Central, cuyo extitular Carlos Carvallo y tres exdirectivos también están detenidos e investigados por el caso.

El martes pasado, fiscales y policías registraron las viviendas de Francisco y el otro hermano del exmandatario, Manuel Peña, como parte de la investigación en torno al intervenido banco.

Con información EFE