Oliver Blanco y el canciller de Chile se reunieron: Hablaron de «nuevas oportunidades»

Oliver Blanco, ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, sostuvo este jueves una reunión con el canciller de Chile, José Francisco Pérez, y abordaron varios temas de interés mutuo.

Blanco informó en sus redes sociales sobre el «cordial encuentro» que tuvo con Pérez. La reunión se dio en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, realizada esta semana en Madrid, España.

El encuentro «nos permitió explorar nuevas oportunidades de cooperación e intercambio bilateral», dijo Blanco en su cuenta de X (Twitter). En tal sentido, destacó las relaciones históricas entre ambos países.

«Venezuela y Chile comparten históricos lazos de amistad y hermandad que hoy reafirmamos, con la voluntad de fortalecer el diálogo, el entendimiento y las relaciones entre nuestros países», dijo Blanco.

«ESTRECHANDO LAZOS»

Por su parte, el canciller Pérez indico que fue un «placer» tener una reunión con Oliver Blanco. «Queremos seguir estrechando nuestros lazos con Venezuela y abrir nuevas oportunidades de cooperación, comercio e inversión», dijo.

«Abordaron la agenda consular, la cooperación de Chile ante los efectos de los terremotos de junio y las oportunidades para fortalecer el comercio y las inversiones entre ambos países», indicó la Cancillería de Chile.

Este mismo jueves, Blanco tuvo encuentro de alto nivel con el rey Felipe VI y el presidente de España, Pedro Sánchez. Durante una breve alocución, destacó el proceso de «transformación democrática» que vive Venezuela.

Tras su nombramiento la semana pasada, Blanco ha tenido una agenda repleta de compromisos. Antes de viajar a Madrid, tuvo una reunión en Washington D. C. con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.