Oliver Blanco se reunió con el canciller de Brasil en Madrid: Estos fueron los temas que abordaron

El canciller de Venezuela, Oliver Blanco, sostuvo este martes una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, y abordaron diversos temas de interés para ambos países.

La cartera de Exteriores brasileña informó en sus redes sociales sobre la reunión con Blanco. El encuentro se llevó a cabo en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, realizada esta semana en Madrid, España.

«Los ministros discutieron la situación en Venezuela, incluidas las iniciativas de reconstrucción tras los terremotos ocurridos en junio pasado. También trataron la reanudación de temas de interés común», apuntó.

De acuerdo a las autoridades brasileñas, Blanco y Vieira se enfocaron en «las relaciones comerciales y la cooperación amazónica». De igual forma, el canciller venezolano fue invitado a Brasil.

«Vieira invitó al canciller venezolano a realizar una visita oficial a Brasil para retomar el tratamiento de la agenda bilateral entre los dos países. La invitación fue prontamente aceptada por su homólogo», expuso la cartera.

BLANCO Y QATAR

Por otra parte, Blanco tuvo este martes una llamada con el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al Khulaifi. Así lo informó el propio canciller venezolano en sus redes sociales.

«Abordamos la cooperación bilateral, oportunidades de inversión y los desafíos globales. Celebramos el inicio de la ruta aérea Caracas–Doha, con Qatar Airways, que fortalecerá los lazos de amistad entre nuestros países», dijo Blanco.

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Tras su nombramiento la semana pasada, Blanco ha tenido una agenda repleta de compromisos. Antes de viajar a Madrid, tuvo una reunión en Washington D. C. con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.