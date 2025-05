Oficial: Panamá confirmó el reinicio de las operaciones aéreas con Venezuela

La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá confirmó este jueves el reinicio de las operaciones aéreas con Venezuela.

De acuerdo a lo reseñado en un comunicado, la reanudación de los vuelos entre Panamá y Venezuela se realizarán bajo el principio de reciprocidad.

«Cabe destacar que la reactivación de las operaciones aéreas se efectuará de acuerdo con la capacidad técnica de los operadores de ambos países», señaló la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá.

En ese sentido, apuntó que Panamá «respalda el transporte aéreo comercial a nivel mundial bajo una política de cielos abiertos y recibe con gran satisfacción la reanudación de los vuelos entre ambas naciones, lo cual ayudará a fortalecer la conectividad aérea mundial».

Asimismo, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, señaló que a su país «le conviene abrir los vuelos comerciales con Venezuela».

«Tengo en mi celular una carta que me mandaron a raíz de lo que usted menciona para reanudar los vuelos. No sé los términos, porque justamente no la he abierto. Lo voy a evaluar con mucho detenimiento de una vez porque, salvo que la carta plantee otros temas que no son de ese propósito, a Panamá le conviene abrir los vuelos comerciales a Venezuela», declaró.

VUELOS ENTRE PANAMÁ Y VENEZUELA

La presidenta de la Asociación de Aerolíneas Venezolanas (ALAV), Marisela De Loaiza, informó que los vuelos arrancarán este viernes, 23 de mayo.

“Venezolana, la línea aérea estatal, anunció que empieza operaciones mañana con su vuelo semanal. Copa Airlines también hace su anuncio oficial, y lo que se sabe es que, incluso antes de que publiquen oficialmente, ya empiezan a operar el próximo martes con un vuelo diario”, apuntó en entrevista con Román Lozinski en Éxitos.

«Se ha abierto el cielo entre Venezuela y Panamá. Todas las aerolíneas que tenían permisos pueden comenzar a operar cuando sus itinerarios lo permitan», afirmó.

✈️ ¡Se reabren los vuelos entre Venezuela y Panamá!

Hablé con Marisela De Loayza, presidenta de ALAV: Venezolana retoma vuelos mañana y Copa Airlines arranca el martes con uno diario. El 3 de junio serán dos, y el 10, tres vuelos diarios. 📺 Entrevista completa en YouTube:… pic.twitter.com/kxn1YgzHJu — ROMAN LOZINSKI (@RLOZINSKI) May 22, 2025

Este miércoles se había filtrado la noticia del restablecimiento de vuelos comerciales y de carga entre Venezuela y Panamá, después de casi un año con la ruta suspendida.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) no se ha pronunciado sobre el restablecimiento de los vuelos con Panamá.

Vale recordar que los vuelos con Panamá y República Dominicana se encontraban suspendidos desde julio de 2024. El Ministerio de Transporte tomó la medida por las supuestas «acciones injerencistas» del gobierno de Panamá tras las elecciones presidenciales venezolanas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN FOTOS: ARRIBÓ A MAIQUETÍA NUEVO VUELO CON 90 DEPORTADOS PROVENIENTES DE TEXAS, ESTO ES LO QUE SE SABE

Estos eran destinos de suma importancia para Venezuela, puesto que servían como escala para Estados Unidos y otros países.