OEA espera que regreso de Machado al país contribuya a la celebración de elecciones

EFE.- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert Ramdin, dijo este lunes su deseo de que el retorno a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado contribuya a la celebración de «elecciones libres» en el país.

María Corina Machado está en Venezuela tras varios intentos frustrados de ingresar a su país, donde fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles.

Vestida con su característica camisa blanca y con varios rosarios colgados del cuello, Machado encabezó una caravana de vehículos desde la que saludaba a miles de personas.

Secretario de la OEA envió mensaje a Machado

En un mensaje de la red social X, el líder de la organización internacional publica que intercambió mensajes con Machado para expresarle la «satisfacción» por su vuelta.

Rubio asegura que la vuelta de María Corina Machado se debe a la labor de mediación de su país, «el resultado directo de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos».



Ramdin afirma que «es fundamental» garantizar la seguridad de la líder opositora y el «pleno ejercicio» de sus derechos políticos, así como los de «todos los venezolanos».

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo que la líder opositora pudo evitar hacer un «show» a su regreso al país suramericano.