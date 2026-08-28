«Ocurrió de repente»: Los impactantes videos de la tormenta de granizo que causó estragos en Suiza

Una fuerte tormenta de granizo causó estragos en la ciudad suiza de Zúrich donde los proyectiles de hielo rompieron ventanas de viviendas, dañaron vehículos y propiedades al aire libre.

El granizo estuvo acompañado por fuertes tormentas eléctricas. Los residentes informaron que en algunas zonas cayeron granizos de varios centímetros de diámetro, que dejaron acumulaciones de hielo en balcones y espacios exteriores.

VIOLENTA TORMENTA GOLPEA SUIZA 🇨🇭

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Una potente línea de tormentas golpeó hoy Suiza. Fuerte tormenta de granizo hoy en el cantón de Zúrich, en La Brévine, en el Jura.

Se reportó granizo de hasta 8 cm de diámetro bajo súperceldas de tormenta con ráfagas de viento de hasta 120… pic.twitter.com/cgEoB0C9n5 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 28, 2026

Los conductores se tuvieron que refugiar bajo los puentes, mientras que la gente en las calles corría para refugiarse en los edificios.

Heavy rainstorm with hail hits Aarau, Aargau, Switzerland 🇨🇭 (28.08.2026) pic.twitter.com/HzsY3mNvri — 💄👠👑𝐋𝐢𝐯𝐢𝐧𝐡𝐚🌹🔥🍒🍫🏆🪭💌 (@livinhafrota) August 28, 2026

«Ocurrió de repente», declaró un testigo al medio Blue News. «Un minuto antes el cielo estaba azul y al siguiente, todo estaba completamente oscuro».

#EXCLUSIVE HAILSTORM IN ZÜRICH, SWITZERLAND Friday, 28th August 2026 pic.twitter.com/rm56UfJjvf — Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) August 28, 2026

«El granizo era enorme: primero del tamaño de pelotas de golf, luego casi del tamaño de pelotas de tenis. Había coches y bicicletas aparcados a un lado de la carretera o detenidos allí. La gente corrió a refugiarse en la cooperativa, el banco y las casas de los alrededores», añadió otro joven.

A massive thunderstorm with hail just hit Zurich. I can’t believe what just happened! pic.twitter.com/LnSCk6oE9X — Russian Market (@runews) August 28, 2026

about a week ago i bought my first car. today all of a sudden a strong storm with hail hit a big region of switzerland. i was driving my car for the second time. its now completely damaged. i just want to cry 😭😭😭 pic.twitter.com/m5yb7kCniK — simsaribear (@simsaribear) August 28, 2026

Hasta el momento no se han publicado cifras oficiales sobre los daños causados ​​por la tormenta. Sin embargo, las imágenes divulgadas en redes sociales muestran los severos daños materiales que provocó en varias zonas.

🔴 Catastrophe sur l’A36 près de #Besançon (25) où plusieurs milliers d’automobilistes sont restés coincés sous l’#orage supercellulaire ce jeudi soir ! De nombreux véhicules ont été immobilisés, en raison de pare-brises criblés de grêlons géants ! Images par cal_yunus_ 📸 pic.twitter.com/SdhDLTc0ZQ — Météo Franc-Comtoise (@MeteoFrComtoise) August 27, 2026

Las autoridades locales continúan evaluando la magnitud de los daños.