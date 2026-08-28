Mundo

«Ocurrió de repente»: Los impactantes videos de la tormenta de granizo que causó estragos en Suiza

Angel David Quintero
Angel David Quintero
4 Min de Lectura
Granizo

Una fuerte tormenta de granizo causó estragos en la ciudad suiza de Zúrich donde los proyectiles de hielo rompieron ventanas de viviendas, dañaron vehículos y propiedades al aire libre.

El granizo estuvo acompañado por fuertes tormentas eléctricas. Los residentes informaron que en algunas zonas cayeron granizos de varios centímetros de diámetro, que dejaron acumulaciones de hielo en balcones y espacios exteriores.

- Publicidad -
Ad image

Los conductores se tuvieron que refugiar bajo los puentes, mientras que la gente en las calles corría para refugiarse en los edificios.

«Ocurrió de repente», declaró un testigo al medio Blue News. «Un minuto antes el cielo estaba azul y al siguiente, todo estaba completamente oscuro».

«El granizo era enorme: primero del tamaño de pelotas de golf, luego casi del tamaño de pelotas de tenis. Había coches y bicicletas aparcados a un lado de la carretera o detenidos allí. La gente corrió a refugiarse en la cooperativa, el banco y las casas de los alrededores», añadió otro joven.

LEA TAMBIÉN: EXTRADITARON A CHILE A DOS INVOLUCRADOS EN EL CRIMEN DEL EXMILITAR RONALD OJEDA, ESTO DIJERON LAS AUTORIDADES

Hasta el momento no se han publicado cifras oficiales sobre los daños causados ​​por la tormenta. Sin embargo, las imágenes divulgadas en redes sociales muestran los severos daños materiales que provocó en varias zonas.

Las autoridades locales continúan evaluando la magnitud de los daños.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Vie 28/08
$ USD: 791,66 Bs
EUR: 921,88 Bs