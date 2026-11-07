Nuevo presidente de Paraguay prometió que «serán compensados plenamente» a afectados por caso Ueno Bank

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, tras jurar al cargo informó, que los afectados por el «descalabro financiero» como consecuencia del cierre de Ueno bank «serán compensados plenamente».

«Lo que voy a prometer es concreto: los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos», anunció Alliana en su primer mensaje al país.

Alliana, hasta hoy vicepresidente, juró ante el Congreso como nuevo mandatario poco después de la destitución de Peña, en un juicio político, en medio de la tormenta que detonó en el país el cierre del Ueno bank, vinculado al ahora exgobernante.

La disolución de Ueno, ordenada el martes por el Banco Central del Paraguay (BCP), golpeó a unos 2,94 millones de clientes.

En ese contexto, Alliana ordenó que «se tomen acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas con preferencias por los menos favorecidos».

«No quiero a ningún tibio a cargo de esta misión. Quiero resultados», subrayó.

Además, al marcar distancia del estilo de Gobierno de su antecesor, apuntó que «en este periodo ya se hizo suficiente en el exterior».

Con su posesión, Alliana completará el actual periodo de Gobierno, previsto hasta agosto de 2028.

DESPUÉS DEL JURAMENTO

Poco después prestó juramento como nuevo vicepresidente Antonio Barrios, que previamente dejó su curul como senador por el oficialismo.

El traspaso del poder se activó luego de que Peña fue declarado culpable, en ausencia, en un juicio político al que está sometido por sus vínculos con Ueno, que durante su gestión recibió millonarios fondos de instituciones estatales.

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El jueves, la Cámara de Diputados de Paraguay rechazó la propuesta de abrir un juicio político contra Alliana, lo que despejó su camino como sucesor de Peña, de quien fue fórmula presidencial en las elecciones generales de 2023.

Con información de EFE