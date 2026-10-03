«Nos queda mucho por aprender»: Los perlazos de Edmundo González sobre las descalificaciones contra las mujeres que hacen política

El dirigente opositor, Edmundo González, reaccionó ante los insultos proferidos contra la representante de la Asamblea Nacional del 2015, Dinorah Figuera, por parte del analista político, Esteban Gerbasi.

A través de sus redes sociales, González reflexionó acerca de las expresiones contra las mujeres, desde su condición como tal.

“Deberíamos poner menos atención en demostrar que la mujer insultada no merece el insulto y más en preguntarnos por qué todavía resulta tan fácil insultar a una mujer desde su condición de mujer”, manifestó.

González expresó que “no necesita decir que María Corina Machado, Dinorah Figuera y Delsa Solórzano, son buenas, decentes o solidarias para rechazar un insulto dirigido contra ellas por ser mujeres”.

A su juicio, “hacerlo sería aceptar, aunque no lo pretendamos, que la dignidad de una mujer depende de sus virtudes o de que consideremos respetable su conducta. No es así”, afirmó.

LEA TAMBIÉN: EDMUNDO GONZÁLEZ CELEBRÓ LA CREACIÓN DE DOS NUEVAS PLATAFORMAS PARA DEFENDER LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LOS DDHH EN VENEZUELA

Para González, “una mujer puede caernos mal. Puede equivocarse. Puede ejercer mal el poder. Puede ser nuestra adversaria. Todo eso admite crítica, incluso una crítica muy dura. Lo que no admite discusión es que su condición de mujer se utilice para degradarla”.

El dirigente explicó que en otra época esas conductas eran toleradas y ahora se siguen viviendo. “Hace años, muchas de estas conductas eran aceptadas, toleradas o simplemente pasaban inadvertidas. Tuve muchas compañeras que las vivieron. Pero las mujeres que hacen política hoy las siguen viviendo”.

También aseveró que “hacer política siendo mujer sigue teniendo un costo que los hombres muchas veces no enfrentamos. Y nos queda mucho por aprender”.

Luego de las expresiones de Gerbasi contra Figuera, se ha levantado una ola de críticas a través de las redes sociales.

Deberíamos poner menos atención en demostrar que la mujer insultada «no merece» el insulto y más en preguntarnos por qué todavía resulta tan fácil insultar a una mujer desde su condición de mujer. No necesito decir que @Dinorahfiguera, @MariaCorinaYA o @delsasolorzano son… pic.twitter.com/d6nWDASjuy — Edmundo González (@EdmundoGU) October 3, 2026