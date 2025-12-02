Mundo

Noruega, Finlandia y Suecia exhortaron a sus ciudadanos a no viajar a Venezuela

Caraota Digital
Por Caraota Digital
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
Venezuela

Los gobiernos de Noruega, Finlandia y Suecia advirtieron a sus ciudadanos para que no viajen a Venezuela en medio de las amenazas por parte de los Estados Unidos.

Contents

El ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega anunció que, a partir de este martes, desaconseja todos los viajes a Venezuela.

Leer Más

Tenista fue asesinada por su propio padre en India: No aguantó los celos y le disparó por este impactante motivo
El mensaje de María Corina Machado y Edmundo González con motivo de la Asamblea General de la ONU
Prohibieron la adopción de gatos negros durante Halloween en una ciudad española, esta fue la explicación de las autoridades

«La situación de seguridad en Venezuela es impredecible y evoluciona rápidamente. Las líneas de transporte y comunicación dentro y fuera del país se han visto afectadas y varias aerolíneas han cancelado sus vuelos», informó en un comunicado.

«Eso puede suponer que las posibilidades de abandonar Venezuela se vean muy limitadas o inexistentes repentinamente. En esa situación, la embajada en Bogotá tiene opciones limitadas para dar asistencia consular a los ciudadanos noruegos en Venezuela», agregó.

Las autoridades noruegas desaconsejaban hasta ahora los viajes a Venezuela que no fueran estrictamente necesarios.

Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar / Archivo

ADVERTENCIA DE FINLANDIA

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Finlandia también recomendó a sus ciudadanos que eviten todo tipo de viajes a Venezuela hasta nuevo aviso, debido a la «precaria situación general de seguridad» en la nación sudamericana.

«La situación política es caótica y sus efectos son ampliamente visibles. En Caracas y otras grandes ciudades pueden producirse manifestaciones políticas que pueden tornarse violentas rápidamente», señaló el ministerio en un comunicado.

«A menudo se utilizan armas y gases lacrimógenos para dispersarlas. Se deben evitar las manifestaciones, así como las grandes aglomeraciones y los desplazamientos después del anochecer», agregó.

LEA TAMBIÉN: GOBIERNO DE MADURO SUSPENDE LA ACTIVIDAD AEROCOMERCIAL DE AIR EUROPA EN VENEZUELA

Según el Gobierno finlandés, «en Venezuela se han reportado varios arrestos y detenciones masivas de extranjeros en los últimos meses, principalmente en Caracas. La capacidad de la misión para brindar asistencia es limitada».

Además, destacó otros problemas. «El tráfico aéreo está sujeto a interrupciones ocasionales. Los vuelos comerciales pueden verse interrumpidos sin previo aviso. Esté preparado para retrasos, cancelaciones y cambios en su ruta de vuelo o plan de viaje original. Para más información, contacte con su aerolínea», señaló. 

SUECIA PIDE NO VIAJAR A VENEZUELA

Mientras, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia también desaconseja todos los viajes a Venezuela debido a la «situación de seguridad» en este país sudamericano.

«Debido a la situación de seguridad, el Ministerio de Relaciones Exteriores desaconseja todos los viajes a Venezuela. Esta decisión se tomó el 2 de diciembre de 2025. Esta recomendación es válida hasta nuevo aviso», indicó el organismo.

La advertencia incluyó todo tipo de viaje. «El Ministerio de Asuntos Exteriores desaconseja los viajes de turismo, de visita, de trabajo y cualquier otro tipo de viaje».

Asimismo, hicieron un llamado a sus ciudadanos en Venezuela a abandonar el país. «El Ministerio de Asuntos Exteriores desaconseja todos los viajes e insta a los suecos a abandonar el país».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

EN VIDEO: Daniel Radcliffe y Tom Felton se reencontraron tras más de 10 años, así fue el mágico momento
Caraota Show
Delcy Rodríguez calificó de «robo» la «venta forzosa» de Citgo en EEUU y advirtió que llevarán a la justicia a quienes «facilitaron el saqueo»
Venezuela
¿Qué puede esperar Venezuela de sus aliados ante la presión militar de EEUU?
Venezuela