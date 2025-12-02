Noruega, Finlandia y Suecia exhortaron a sus ciudadanos a no viajar a Venezuela

Los gobiernos de Noruega, Finlandia y Suecia advirtieron a sus ciudadanos para que no viajen a Venezuela en medio de las amenazas por parte de los Estados Unidos.

El ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega anunció que, a partir de este martes, desaconseja todos los viajes a Venezuela.

«La situación de seguridad en Venezuela es impredecible y evoluciona rápidamente. Las líneas de transporte y comunicación dentro y fuera del país se han visto afectadas y varias aerolíneas han cancelado sus vuelos», informó en un comunicado.

«Eso puede suponer que las posibilidades de abandonar Venezuela se vean muy limitadas o inexistentes repentinamente. En esa situación, la embajada en Bogotá tiene opciones limitadas para dar asistencia consular a los ciudadanos noruegos en Venezuela», agregó.

Las autoridades noruegas desaconsejaban hasta ahora los viajes a Venezuela que no fueran estrictamente necesarios.

ADVERTENCIA DE FINLANDIA

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Finlandia también recomendó a sus ciudadanos que eviten todo tipo de viajes a Venezuela hasta nuevo aviso, debido a la «precaria situación general de seguridad» en la nación sudamericana.

«La situación política es caótica y sus efectos son ampliamente visibles. En Caracas y otras grandes ciudades pueden producirse manifestaciones políticas que pueden tornarse violentas rápidamente», señaló el ministerio en un comunicado.

«A menudo se utilizan armas y gases lacrimógenos para dispersarlas. Se deben evitar las manifestaciones, así como las grandes aglomeraciones y los desplazamientos después del anochecer», agregó.

Según el Gobierno finlandés, «en Venezuela se han reportado varios arrestos y detenciones masivas de extranjeros en los últimos meses, principalmente en Caracas. La capacidad de la misión para brindar asistencia es limitada».

Además, destacó otros problemas. «El tráfico aéreo está sujeto a interrupciones ocasionales. Los vuelos comerciales pueden verse interrumpidos sin previo aviso. Esté preparado para retrasos, cancelaciones y cambios en su ruta de vuelo o plan de viaje original. Para más información, contacte con su aerolínea», señaló.

SUECIA PIDE NO VIAJAR A VENEZUELA

Mientras, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia también desaconseja todos los viajes a Venezuela debido a la «situación de seguridad» en este país sudamericano.

«Debido a la situación de seguridad, el Ministerio de Relaciones Exteriores desaconseja todos los viajes a Venezuela. Esta decisión se tomó el 2 de diciembre de 2025. Esta recomendación es válida hasta nuevo aviso», indicó el organismo.

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Venezuela. Läs hela avrådan här: https://t.co/G5fggudNr9 pic.twitter.com/WoGxeVIGzk — Utrikesdepartementet (@Utrikesdep) December 2, 2025

La advertencia incluyó todo tipo de viaje. «El Ministerio de Asuntos Exteriores desaconseja los viajes de turismo, de visita, de trabajo y cualquier otro tipo de viaje».

Asimismo, hicieron un llamado a sus ciudadanos en Venezuela a abandonar el país. «El Ministerio de Asuntos Exteriores desaconseja todos los viajes e insta a los suecos a abandonar el país».