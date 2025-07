«No queremos que nuestra política sea de arepa y ron»: Los comentarios de un diputado sobre los venezolanos que desataron polémica en Chile

El diputado socialista chileno, Daniel Manouchehri, desató una gran polémica luego de referirse despectivamente hacia los venezolanos durante la discusión sobre el proyecto de ley que establece multas por no acudir a votar.

El debate consistía en que si el proyecto debería contemplar sanciones o no para extranjeros con derecho al sufragio. En este sentido, el parlamentario de izquierda afirmó que hay sectores de la derecha con interés por “convertir el debate presidencial de Chile en un debate caribeño”.

“Ellos quieren transformar a Chile en ‘Chilezuela’. Quieren que el debate presidencial de Chile se trate de lo que pasa en una isla en el Caribe. Nosotros no queremos que nuestra política sea de arepa y ron. Queremos que sea con olor a vino tinto y empanada”, sostuvo Manouchehri, en referencia directa a símbolos culturales venezolanos.

🗣️ “Nosotros no queremos que nuestra política sea de arepa y ron queremos que sea con olor a vino tinto y empanada”.

La comunidad venezolana organizada en Chile reaccionó con un comunicado en el que calificaron los dichos del parlamentario como una muestra de “violencia simbólica” y una forma de banalizar y caricaturizar su cultura.

“Lamentamos y rechazamos categóricamente el uso del nombre de Venezuela como sinónimo de desastre, la caricaturización de nuestra identidad y la banalización de nuestros símbolos culturales. No es aceptable que en el recinto donde se legislan las normas de la República un parlamentario utilice nuestros alimentos tradicionales como instrumentos de burla y estigmatización, contrastándolos con una supuesta ‘chilenidad auténtica’ basada en vino tinto y empanadas, como si existiera una jerarquía entre culturas, sabores o pueblos”, expresó.

La declaración también advirtió sobre el peligro de usar la migración como arma política. “Utilizar la figura del ‘venezolano’ para fines electorales o como insulto velado es una forma de violencia simbólica. Hoy somos blanco de burlas; mañana podrían ser otros. Así se socavan los principios de una democracia saludable, que debe nutrirse del respeto, no del desprecio”, concluyó.

Tras la controversia, el diputado emitió una declaración donde negó tener un sesgo xenófobo y defendió su postura.

“Tengo un profundo respeto por los inmigrantes que vienen a trabajar, a aportar, a construir una vida con esfuerzo. Mi propia familia fue acogida por distintos países durante la dictadura. Sé lo que significa llegar con una maleta llena de esperanza. Por eso, jamás he faltado el respeto a ningún pueblo”, afirmó.

Manouchehri insistió en que su crítica fue dirigida a la derecha y no a los migrantes. “Mi discurso fue un emplazamiento a la derecha, que pretende convertir a los migrantes en una base electoral para sus intereses. Utilizando la retórica, la metáfora y sin ningún insulto”, explicó.

En cuanto al derecho a voto de los extranjeros, reafirmó su posición. “Oponerse a que personas extranjeras —que no han optado por nuestra nacionalidad— elijan al presidente o al Congreso, no es xenofobia. Es sentido común”, dijo, y remató: “El futuro de Chile lo deben decidir los chilenos».

Siempre he actuado guiado por convicciones, no por cálculos. Y las defiendo con coraje, aunque incomoden. Una de ellas es clara: el destino de Chile lo deciden los chilenos.

