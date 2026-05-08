«No pudo abrazar a su hijo»: Murió el padre de Germán Giuliani, el preso político argentino que sigue en Venezuela

Es viernes murió Carlos Giuliani, padre del abogado argentino Germán Giuliani, quien desde hace casi un año se encuentra detenido en Venezuela en condición de preso político.

Virginia Rivero, esposa del argentino, expresó que a su pareja «no le permitieron volver a casa para despedirse de su padre cuando aún estaba con vida».

«Mi suegro murió esperando ver a su hijo libre. Murió sin poder abrazarlo. Murió con el corazón partido por estos más de 11 meses de cautiverio Hoy solo pedimos algo tan humano como justo: que Germán pueda viajar para despedir a su papá en su funeral», afirmó.

«Basta de tanta crueldad, basta de tanto dolor. Germán debe estar con su familia», exhortó.

#8Mayo | Es viernes murió Carlos Giuliani, padre del abogado argentino Germán Giuliani, quien desde hace casi un año se encuentra detenido en Venezuela en condición de preso político. Video: RRSS pic.twitter.com/bUbV1BTQSC — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 8, 2026

La defensora de derechos humanos, Elisa Trotta, también lamentó la noticia.

«La salud del señor Carlos se deterioró con mayor velocidad precisamente por lo que está pasando con Germán. Murió sin poder abrazar de nuevo a su hijo. Murió esperando verlo libre», indicó.

En este sentido, destacó las irregularidades que han rodeado el caso del preso político argentino.

«Germán tiene una boleta de excarcelación desde febrero. Tiene medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Y aun así, la dictadura sigue violando todos sus derechos», señaló.

Lamentablemente, este viernes falleció el señor Carlos Giuliani, padre del abogado argentino Germán Giuliani, quien desde hace casi un año está secuestrado por la dictadura chavista. Es una noticia sumamente dolorosa. La salud del señor Carlos se deterioró con mayor velocidad… — Elisa Trotta (@EliTrotta) May 8, 2026

Por lo cual, alzó su voz porque haya justicia en este caso y Germán pueda quedar en libertad.

«Basta ya de tanta barbarie, de tanto dolor causado por la decisión de unos cuantos. Basta ya de todo esto. Liberen a Giuliani. Liberen a los más de 500 presos políticos en Venezuela. Cierren los centros de tortura», comentó.

El abogado argentino se encuentra detenido en Venezuela desde el 21 de mayo de 2025 y se le acusaron los presuntos cargos de terrorismo y narcotráfico.