«No lo reconozco»: Las declaraciones de Petro que no le gustarán al gobierno de Maduro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, urgió que cesen las sanciones en contra de Venezuela para frenar, entre otras cosas, la crisis migratoria.

«Yo no reconocí el Gobierno de Maduro y no lo reconozco, pero creo que la solución no es bloquear más a Cuba y Venezuela. Están mandando al hambre a los pueblos, y los pueblos no se dejan morir de hambre», comentó el mandatario durante un discurso televisivo.

En este sentido, recalcó que mientras sigan las sanciones, seguirá la crisis migratoria. «No esperen que cese la migración si lo que hacen es el bloqueo. Quiten el bloqueo y no habrá migración por ahora».

El Gobierno colombiano aseguró a principios de enero que no hubo elecciones libres en Venezuela y por eso no reconoce a Maduro como presidente, aunque su posición es mantener las relaciones con el país vecino.

Petro manifestó además que cuando retomó las relaciones diplomáticas con Venezuela, en septiembre de 2022, «cesó la entrada de venezolanos a Colombia»

«Sólo había que hacer eso, portarnos como hermanos porque los pueblos no tienen que sufrir lo que hacen sus gobiernos», añadió.

Por otra parte, hizo un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que se alinee con la solución de otros temas que a su juicio contribuyen con la crisis migratoria. «Y ayúdennos conjuntamente, hagámoslo a solucionar la crisis climática y no habrá migración del sur hacia el norte».

«Esto no se trata de una crítica a Donald Trump, son mis ideas y están fundadas por muchas razones de la ciencia, incluidos científicos de los Estados Unidos», concluyó el mandatario.