«No es un desafío, es una contribución al proceso»: María Corina volvió a hablar de su eventual regreso a Venezuela

La líder opositora, María Corina Machado, habló nuevamente de su eventual regreso a Venezuela al afirmar que este no representa un «desafío» al proceso de transición que dirige EEUU actualmente, luego de que surgieran interrogantes en torno a que su retorno podría perjudicarlo.

«Entiendo que haya personas que teman eso, pero creo que desconocen la realidad. Mi regreso no es un desafío; es una contribución al proceso. Nadie tiene más interés que nosotros en que este proceso tenga éxito y avance con paso firme», contestó Machado en entrevista a The Wall Street Journal.

#18Sep #MariaCorina

María Corina en exclusiva en el @WSJ sobre quienes dice que si ella regresa va a perjudicar el proceso de transición de EEUU: “Entiendo que haya personas que teman eso, pero creo que desconocen la realidad (…) Mi regreso no es un desafío; es una contribución… — Reporte Ya (@ReporteYa) September 19, 2026

La opositora consideró que quienes temen a que eso ocurra, desconocen cuál es la realidad «del pueblo venezolano». «La gente exige resultados y la forma en la que puedes contener todas esas tensiones es dando una fecha en la cual el pueblo sepa que el cambio llegará», apuntó.

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María Corina Machado evitó responder si la Administración Trump respalda su regreso. No obstante, dijo que sigue manteniendo buenas relaciones y contactos con sus funcionarios, pero que no entraría en detalle en esas conversaciones.

«Ciertamente entienden las razones por las que creo que soy muy importante para este proceso en Venezuela», acotó.

Por otro lado, calificó a la actual presidenta, Delcy Rodríguez, como «el caos» y dijo que su gobierno es la representación de ese fenómeno.

«Así se han sostenido. Trajeron pobreza, terror y obligaron a un tercio de los venezolanos a huir. Los que destruyeron el país nunca podrán construir una república fuerte», añadió.

La líder opositora ha manifestado varias veces que planea regresar al país tras abandonarlo el año pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, hasta ahora todavía no hay una fecha concreta para su retorno.