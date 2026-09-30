Netanyahu recibe a uno de los pasajeros israelíes que «estranguló» al copiloto del avión

EFE.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recibió este miércoles en Ben Gurión a uno de los pasajeros israelíes que, junto a otros dos, asegura que inmovilizó y estranguló al copiloto que había apuñalado a su compañero de cabina, provocando que el vuelo descendiera en picado.

«Le hice una llave de estrangulamiento y lo saqué (de la cabina) primero. Intentaba destruir el panel de control», relató el israelí Yaniv a Netanyahu según imágenes divulgadas por la oficina del primer ministro, quien le abrazó y le tildó de «héroe».

Yaniv, aún con la camisa ensangrentada, contó también que el piloto apuñalado quedó «aprisionado» contra la puerta de la cabina, que él desde fuera vio «los asientos vacíos» y se apresuró a tomar los mandos del avión, hasta que un piloto que iba de pasajero le relevó.

En un comunicado posterior publicado en X, Netanyahu aclamó la «extraordinaria valentía» del co-piloto herido, a quien identificó como el capitán Smit Machchhar, de nacionalidad india.

«A pesar de haber sido apuñalado y sufrir heridas graves, contraatacó, resistió, abrió la puerta de la cabina y permitió que los pasajeros y la tripulación redujeran al atacante, evitando así una catástrofe aérea», dijo el primer ministro.

Medios israelíes señalan que el otro tripulante y presunto agresor es de nacionalidad omaní, dato que no ha sido corroborado por las autoridades. Omán e Israel no tienen relaciones diplomáticas.

Aterrizaje de emergencia

De acuerdo con declaraciones al diario israelí Ynet, el israelí Musayev (dentista de profesión) es otra de las tres personas que ayudó a maniatar al atacante y ofreció ayuda médica al piloto herido.

«El piloto se encontraba en estado muy grave, con una hemorragia intensa en la cabeza y las manos. Yo era el único médico a bordo. Logré detener la hemorragia y el piloto se mantuvo en una situación bastante estable hasta el aterrizaje, momento en el que su estado empeoró ligeramente», dijo este pasajero a Ynet.

Durante el altercado, el avión descendió en picado durante unos dos minutos causando pánico entre los viajeros, y el vuelo, procedente de Dubái y que se dirigía a Tel Aviv, fue desviado a Arabia Saudí, donde aterrizó de emergencia.

Netanyahu aseguró en un vídeomensaje que el objetivo era «estrellar el avión con sus ocupantes»; una hipótesis repetida por el ministro de Defensa, Israel Katz, que incluso lo ha calificado de intento de «ataque terrorista yihadista».

Un segundo avión de Flydubai con los 178 pasajeros israelíes afectados aterrizó horas más tarde en Ben Gurión, donde fueron recibidos entre vítores de alegría, banderas israelíes y cánticos de ‘Am Israel Jai’ (‘El pueblo de Israel vive’), un eslogan identitario que ha resurgido desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Equipos de paramédicos estaban esperando a los pasajeros en el aeropuerto, a quienes les realizaron evaluaciones médicas, y solo trasladaron a un hombre de 51 años con una contusión y en estado leve al hospital, según comunicó el servicio de emergencias de Magen David Adom.

La aerolínea Flydubai confirmó en un comunicado que se había producido «un altercado en la cabina de mando» del avión, pero pidió «abstenerse de especulaciones prematuras» hasta que se aclaren las causas del incidente.