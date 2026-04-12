«Muy pronto estaré con ustedes»: Lo que dijo María Corina Machado sobre su regreso a Venezuela

La líder opositora, María Corina Machado, habló nuevamente sobre su posible regreso a Venezuela luego de que abandonara el país para recibir el premio Nobel de la Paz, asegurando que «muy pronto» estará de vuelta en el país.

Machado participó por vía telemática durante la presentación de la hoja de ruta de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Desde allí, prometió que recorrerá la nación tras su arribo.

«Muy pronto estaré de regreso con ustedes, con cada uno. Vamos a recorrer todo el país, vamos a ir a las comunidades y abrazar a las personas, en un gran acuerdo por la democracia y la libertad», precisó.

«Este proceso, mientras se desmonta esta tiranía, simultáneamente nace una nueva era de la Venezuela libre. Esto es una lucha espiritual», insistió Machado

NECESIDAD DE ELECCIONES

Por otro lado, Machado recalcó la necesidad de convocar a los ciudadanos a las urnas para materializar una «transformación política real».

«Queremos elecciones para elegir a todo, legitimar con nuestra participación en unas elecciones impecables que van a ser un ejemplo para el planeta. Y el país las quiere ya», expresó la líder opositora ante los miembros de la PUD

Machado vinculó directamente la recuperación económica de la nación con el restablecimiento de la institucionalidad y la seguridad jurídica. Sostuvo que el flujo de capitales extranjeros depende exclusivamente de la existencia de un mandato que goce de plena legitimidad democrática.

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«Solo un gobierno legítimo y democrático traerá Estado de derecho a Venezuela. Y solo con Estado de derecho vendrán unas enormes inversiones para que este país despegue económicamente», afirmó.

La líder política denunció que el deterioro de la calidad de vida que afecta a todos los sectores y generaciones, desde la infancia hasta la tercera edad. A su juicio, la superación de la pobreza actual representa «un compromiso moral ineludible» que debe resolverse mediante el voto.

«Nuestros niños crecen sin educación, nuestros ancianos no tienen qué comer, nuestros jóvenes no sienten futuro. Esto hay que pararlo. Y esa es la urgencia ética que solo se va a saldar con un proceso electoral en Venezuela», sentenció.

Asimismo, la dirigente recordó que el camino hacia la libertad todavía enfrenta obstáculos graves, mencionando que 485 civiles y 187 militares permanecen tras las rejas por motivos políticos. «Estamos dando pasos decisivos. Y cada paso que damos no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás», aseguró al cierre de su mensaje.