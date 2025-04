¿Mujer desnuda o fantasma en el balcón de un Palacio de Gobierno? El video viral que está dando de qué hablar en México

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que se trata de un fantasma la mujer desnuda que captaron manifestantes en el interior de uno de los salones del palacio de gobierno.

Tras toda la polémica que ha generado este video, el gobernador decidió hacerle un tour a los medios de comunicación muchas horas después por el sitio. Entre su argumentación señaló que se trata de un espacio que actualmente no se usa, por lo que no hay muebles.

“El lugar estuvo cerrado, nunca se abre este lugar porque como ven es un lugar que está abandonado, no hay muebles. Es un lugar que no se ocupa, entonces es uno de los temas sin explicación porque esta puerta que va al auditorio está siempre sellada con llave“, comentó.

El gobernador aseguró que la mujer sí aparece en las cámaras de seguridad, aunque defendió su hipótesis de que se trata de un hecho paranormal. “En las imágenes, ya en los acercamientos, es una túnica blanca pegada que trae como vieja, no sé, de años anteriores, y la cara totalmente distorsionada, por más que tratamos de que le metemos el zoom no podemos dar con el rostro, no hay manera de dar con el rostro».

Asimismo, aseguró que para evitar que vuelvan a ocurrir acontecimientos como estos va a «bendecir» el lugar. “Vamos a bendecir, no sé si sea parte de la maldita herencia que se quedó aquí. La neta no pueden decir que no, está muy raro”.

🇲🇽 | Se viraliza video de una mujer desnuda en el Palacio de Gobierno de San Luis Potosí y el Gobernador afirma que se trata de un “fantasma”. ¿Usted qué opina?pic.twitter.com/Dfz83Nf1bW — UHN Plus (@UHN_Plus) April 15, 2025

“Toda la Oficialía Mayor se encontraba trabajando, pero en realidad dicho salón estaba solo. Es un salón solo, es un pasillo que efectivamente… ahí es donde está la silueta de Benito Juárez y de Carlota, la Emperatriz que vino a pedirle perdón de Maximiliano, y este, la verdad es que estamos sorprendidos”, insistió.

El hecho ocurrió mientras al exterior del Palacio de Gobierno se realizaba una manifestación por parte de docentes pertenecientes a la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para exigir el cumplimiento de prestaciones laborales que, aseguran, se les adeudan desde hace meses.