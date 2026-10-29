Momentos de pánico: Estudiante sufrió severas quemaduras tras incendiarse su disfraz de catrina en pleno festival escolar

Durante una celebración escolar por el Día de Muertos, una estudiante sufrió quemaduras graves luego que su disfraz de catrina, que estaba confeccionado con hojas secas de tamal, se prendió fuego al tener contacto directo con una de las velas del altar de la escuela.

El accidente ocurrió en la Escuela Secundaria General Teodomiro Manzano ubicada en Hidalgo, México.

🚨 ‼️Alumna de secundaria resulta grave tras incendiarse su disfraz de catrina‼️

Zaira, de la secundaria Teodomiro Manzano, en Huasca de Ocampo,fue alcanzada por una veladora del altar de muertos durante un festival escolar. Su vestuario, hecho con hojas de tamal, prendió en llamas. Está hospitalizada y se reporta grave. La @SEPHidalgo da seguimiento y la familia pide apoyo económico. #Hidalgo #Catrina #DíaDeMuertos #Últimahora — Leonardo Herrera (@herreleo) October 29, 2026

Actualmente, la niña se encuentra hospitalizada bajo un diagnóstico delicado. Las autoridades educativas del estado de Hidalgo informaron que están pendientes de la situación, mientras que sus familiares han solicitado apoyo económico a la comunidad para poder cubrir los gastos médicos derivados de esta emergencia.

EL INCIDENTE CON LA ESTUDIANTE

El momento exacto quedó captado en video cuyas imágenes fueron difundidas en redes sociales. En la grabación se escuchan los gritos de los estudiantes, mientras el maestro pide calma y uno de los menores intenta conseguir agua para apagar las llamas.

También personal docente de la institución intentó sofocar con sus prendas el fuego del cuerpo de la menor hasta que finalmente lo lograron.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura oficial del plantel que permita esclarecer las circunstancias del incidente y las acciones emprendidas por el personal escolar, reseñó Milenio.

El lamentable accidente deja en evidencia la necesidad urgente de reforzar las medidas de seguridad y prohibir materiales inflamables en las celebraciones escolares.