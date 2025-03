Migrantes venezolanos podrán solicitar visa de residencia en Colombia si cumplen con esta condición

La crisis venezolana ha generado una migración sin precedentes en la región, siendo Colombia uno de los destinos más elegidos por los criollos; no obstante, el conseguir empleo y tener acceso a los derechos básicos como salud y educación no es tarea fácil sobre todo para aquellos que no han regularizado su situación en territorio neogranadino.

En este sentido, el analista en temas migratorios y fronterizos William Gómez advirtió que los venezolanos que tengan al menos cinco años en Colombia podrán solicitar una visa de residencia, la cual les permitiría acceder a muchos de los beneficios que al día de hoy no pueden disfrutar.

El especialista detalló al diario La Nación, que la tramitación que hayan hecho de permisos especiales de permanencia o permisos de protección temporal, les permitirá demostrar que han permanecido en territorio colombiano el tiempo suficiente para solicitar la mencionada visa, con la cual obtendrían la cédula de residente.

Al hablar de los requisitos que debe cumplir cada migrante, Gómez destacó que deben contar con el pasaporte vigente o vencido, pero no por más de 10 años, además de documentación que constate las fuentes de ingreso o estabilidad económica que tiene en Colombia.

Dentro de la estabilidad mencionada, los extranjeros deben demostrar que tienen una residencia fija (no importa que sea en alquiler), trabajo, llevar copia de los pagos de recibos públicos y otros tipos de facturas que efectúen en territorio cafetero.

“También deberán presentar un certificado apostillado de antecedentes penales de Venezuela. Para quienes optarán por la visa de residencia, deberán consignar el Permiso de Protección Temporal o el Permiso Especial de Permanencia”, indicó el analista.

Sobre ese trámite, Gómez explicó que se debe hacer a través del portal web de la Cancillería de Colombia, en el que se pagará una tasa, llenar un formulario y adicional una serie de documentos escaneados.

MIGRANTES QUE HAYAN INGRESADO ANTES DEL PASADO 4 DE DICIEMBRE PUEDEN SOLICITAR VISA DE VISITA

Gómez también habló de los migrantes que llegaron antes del 4 de diciembre de 2024, que no recibirán una visa de residencia, pero pueden pedir una de visita, según lo establecido en la Resolución 12.509.

Desde la Cancillería de Colombia han recordado que los venezolanos que regulen de manera oficial su permanencia en Colombia podrán acceder a varios beneficios.