Migración Colombia da ultimátum a venezolanos: hay 150.000 PPT sin reclamar

Migración Colombia hizo un último llamado a los ciudadanos venezolanos que tramitaron el Permiso de Protección Temporal (PPT). El organismo recordó en un comunicado que se trata de las licencias que la entidad ya emitió, pero que, a la fecha, no han sido reclamados.

La entidad informó que actualmente, más de 150.000 PPT permanecen sin entregar en los Centros Facilitadores de Servicios Migratorios (CFSM).

Estos documentos fueron expedidos desde 2021, en el marco del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos en el vecino país.

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En vista de esto, Migración Colombia estableció un plazo perentorio de 60 días para que los titulares de estas licencias especiales, se acerquen a reclamar su PPT.

La ciudadanía puede consultar si su documento se encuentra pendiente de entrega. En caso de estar incluido en el listado, se puede acercar al CFSM de Migración Colombia indicado para realizar la reclamación correspondiente.

Una vez vencido este plazo, los documentos que permanezcan sin retirar serán destruidos. Además, se dará por desistido el trámite de regularización asociado a estos permisos.