México rechaza «intervenciones» de EEUU a Venezuela y pide a la ONU un papel «más protagónico»

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes las recientes «intervenciones» de Estados Unidos contra Venezuela y reiteró la postura histórica del país en contra de cualquier tipo de acción extranjera, a la vez que pidió a la ONU tener «un papel mucho más protagónico».

“Lo que nosotros tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones. Y menos pues militares. Esa es la Constitución de nuestro país y eso es lo que vamos a seguir defendiendo”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara el lunes que su país había llevado a cabo una acción militar contra un muelle venezolano «donde cargan las drogas en los barcos», sin ofrecer más detalles.

Según The New York Times, esa acción corrió a cargo de drones que tenían como objetivo un muelle de un puerto en Venezuela que se creía que era utilizado por el Tren de Aragua, banda criminal transnacional de origen venezolano, para almacenar drogas y preparar su traslado en embarcaciones.

La mandataria mexicana insistió en que los conflictos internacionales deben resolverse por la vía diplomática y multilateral, y consideró que los organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), deben asumir un rol más activo para evitar una mayor escalada de violencia.

“Como hemos dicho, Naciones Unidas tiene que tomar un papel mucho más protagónico en estos casos”, sostuvo Sheinbaum.

México ha mantenido históricamente una política exterior que rechaza la injerencia en los asuntos internos de otros países y privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de controversias.

En el caso de Venezuela, ha evitado respaldar sanciones unilaterales o acciones militares, y ha abogado por procesos de negociación entre las partes en conflicto.

Desde el inicio de su Administración, en octubre de 2024, Sheinbaum ha reiterado que México mantendrá una política exterior “congruente” con la Constitución, priorizando la paz, el respeto al derecho internacional y el fortalecimiento de los mecanismos multilaterales.

La semana pasada, la gobernante mexicana se mostró dispuesta a convocar a países americanos y de otros continentes para buscar una salida “pacífica” a cualquier conflicto en Venezuela y la región.

En tanto, el miércoles pasado, el canciller de Venezuela, Yván Gil, agradeció a Sheinbaum por el llamado a las Naciones Unidas frente a la escalada de tensiones entre Washington y Caracas en medio del despliegue militar estadounidense sin precedentes en el Caribe y agresiva retórica de Trump.

