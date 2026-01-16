Mundo

México descarta presencia «alarmante» o «significativa» del Tren de Aragua en el país

(EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró este viernes que el Gobierno mexicano no ha detectado una presencia “significativa” ni “alarmante” del grupo delictivo transnacional, conocido como el Tren de Aragua, en el país norteamericano.

García Harfuch afirmó en conferencia de prensa presidencial que, a partir de la información del gabinete de seguridad, el comportamiento delictivo identificado se concentra sobre todo en el centro del país y ha derivado en capturas recientes.

“De las 11 entidades federativas, donde más presencia hemos tenido y donde más detenciones ha habido es en la zona centro”, dijo el funcionario. Sin especificar los estados con presencia de la organización criminal nacida en las cárceles de Venezuela.

El jefe de seguridad mexicano sostuvo que la estrategia del Gobierno ha apuntado a elevar la capacidad de identificación y arresto de presuntos integrantes.

“No tenemos una presencia tampoco significativa, ni alarmante en estas 11 entidades”, añadió el funcionario.

Además, explicó que, si bien no se observa una expansión mayor, los casos atribuidos a este grupo han sido de alto impacto.

“Han sido delitos muy lamentables relacionados con explotación sexual, feminicidio y han sido detenidos por estos delitos”, apuntó. Esto al detallar que ya hay procesos judiciales en curso por capturas efectuadas en los primeros meses del actual Gobierno.

En este sentido, García Harfuch señaló que algunas de las detenciones realizadas en la Ciudad de México ya derivaron en sentencias.

Al ser consultado sobre si la banda transnacional Tren de Aragua opera en coordinación con carteles mexicanos, el secretario acotó que los vínculos detectados han sido principalmente con estructuras locales en la capital, como el cartel Unión Tepito.

El Tren de Aragua, originado en las cárceles de Venezuela, ha sido objeto de atención creciente en distintos países de América Latina.

En México, García Harfuch sostuvo que la prioridad es mantener operaciones coordinadas con fiscalías y corporaciones estatales para contener su actividad y sostener las investigaciones.

El pasado martes, autoridades mexicanas informaron de la detención de al menos seis personas, supuestos integrantes del Tren de Aragua. Estarían relacionados con delitos de extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.

EFE
