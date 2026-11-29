Más de 38,6 millones de electores están convocados a las urnas este domingo para elegir a 350 diputados y 209 senadores en unas elecciones generales, las decimoséptimas que se celebran en España, en las que, por primera vez, se podrá votar con un documento de identidad (DNI) digital.

Desde las 09:00 y las 20:00 horas locales, los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en una cita en la que 1,6 millones de personas están llamadas a votar por primera vez en unas elecciones generales.

Y a partir de las 21:00 horas comenzará a difundirse la información provisional de resultados, que podrían conocerse en torno a las 22:30 horas, según las previsiones del Ministerio del Interior.

Votantes en el extranjero y por correo

Del total de ciudadanos con derecho a voto, más de 35,9 millones residen en España y casi 2,7 millones en el extranjero.

El jueves 26 de noviembre fue el último día en el que los españoles residentes en el extranjero pudieron votar en los consulados.

Para estas elecciones el Tribunal Supremo dejó en suspenso cautelarmente el derecho a voto de más de 163.000 personas que consiguieron la nacionalidad española por la llamada ley de nietos y no pudieron demostrar en el plazo establecido que son descendientes de exiliados durante la guerra civil y el franquismo.

La mayor parte de los españoles residentes en el extranjero inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para votar se encuentra en Argentina (524.000 electores), seguida de Francia (267.960), Estados Unidos (213.683), México (192.306), Reino Unido (155.954), Brasil (135.685) y Venezuela (130.985).

Respecto al voto por correo, han sido admitidos 1.012.033 sufragios emitidos para las elecciones del domingo, lo que supone un 8,86 % más que los 929.674 de las generales del 10 de noviembre de 2019, la referencia comparable más próxima por haber tenido lugar en el mismo periodo del año.

Con DNI digital por primera vez

Por primera vez en un proceso electoral en España se podrá hacer uso del DNI digital para ejercer el voto, para lo que el Ministerio del Interior ha dotado a las mesas electorales de los dispositivos de lectura necesarios (más de 60.000 terminales).

Para la jornada, se constituirán 61.033 mesas electorales instaladas en 22.493 locales electorales, en los que se han repartido 210.000 urnas.

Unas mesas electorales que contarán con 549.297 miembros entre titulares -183.099- y suplentes.

Para los escaños de los 350 diputados y 209 senadores que serán elegidos, hay 1.939 candidatos titulares hombres al Congreso de los Diputados y 1.881 mujeres. Mientras, para el Senado hay 447 candidatos titulares hombres y 355 mujeres.

Lo que cuestan estas elecciones

El presupuesto para la celebración de las elecciones generales asciende a 243,4 millones de euros, según los datos del Ministerio del Interior.

Una cifra que supone un incremento de 23 millones respecto a la de los últimos comicios, los del 23 de julio de 2023, que tuvieron un presupuesto de 220,8 millones de euros.

Un total de 100.727 efectivos de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad integrarán el dispositivo especial de seguridad de las elecciones, lo que supone un despliegue superior en un 11,5 % al de los comicios de julio de 2023.

CON INFORMACIÓN DE EFE