Más de 100 muertos, 87 heridos y 61 edificios colapsados: Colombia declaró «desastre nacional» tras terremoto

(EFE).- El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de «desastre nacional» por el terremoto de magnitud 7,4.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que la cifra parcial es de 111 fallecidos y una gran destrucción en al menos cinco departamentos.

«Tenemos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados», dijo De la Espriella en Bogotá, en su primer declaración pública tras el terremoto.

Así como 17 centros comunitarios averiados, 18 vías afectadas y seis aeropuertos con daños.

#ÚLTIMAHORA | Cifras oficiales reportadas por el presidente Abelardo De La Espriella tras el terremoto en Colombia la mañana de este lunes #10Ago: La tragedia deja 111 fallecidos y 87 heridos. En infraestructura, se reportan 61 edificios colapsados, más de 1.600 viviendas… pic.twitter.com/yKK1lOKqmI — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 10, 2026

EL TERREMOTO EN COLOMBIA

La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 fallecidos en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia concentran las situaciones más críticas, con personas fallecidas, heridas y atrapadas, así como edificios colapsados y afectaciones en infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

«En el departamento del Valle del Cauca (…) tenemos más o menos 27 personas fallecidas», expresó la gobernadora regional, Dilian Francisca Toro, a periodistas.

Toro explicó que en el Hospital Universitario de Cali, ciudad de la que aún no hay cifras de fallecidos, se produjo el colapso de algunas áreas y hay personas atrapadas, por lo que bomberos y el Ejército trabajan en las labores de rescate y evacuación.

«Tenemos destrucción de casas, de edificios en todos los municipios del Valle del Cauca», aseguró Toro, quien calificó de «seria» la situación en el departamento y señaló que cerca del 80 % de las edificaciones del municipio de El Cairo resultaron destruidas.

El terremoto ocurrió a las 7:34 hora local de este lunes y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, y a una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

EFE