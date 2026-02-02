María Corina no descarta reunirse con Delcy Rodríguez, pero con una condición

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, manifestó este lunes que está dispuesta a tener una reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pero bajo ciertas condiciones.

Machado sostuvo este 2 de febrero una rueda de prensa online con medios colombianos. Al ser consultada por Caracol Radio sobre un hipotético encuentro con Rodríguez, subrayó que dicha reunión solo se podría dar si es para facilitar una transición.

«Si es necesario para intercambiar a los efectos de definir el avance de un cronograma de transición, pues se hará. Pero lo he dicho, cualquier proceso es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio de 2024 y para una transición», detalló Machado.

Al igual que en otras ocasiones, Machado insistió en las elecciones presidenciales de 2024 y en el reconocimiento de Edmundo González. Sin embargo, abrió la puerta a acuerdos con el gobierno venezolano, pero basados en esta premisa.

Machado subrayó que estos acuerdos deben dar pie a una transición hacia la democracia y unas elecciones que se puedan dar «relativamente pronto». Asimismo, insistió en la necesidad de renovar los poderes públicos.

MACHADO SOBRE PETRO Y TRUMP

Machado también se refirió a la reunión que tendrán los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; y de Estados Unidos, Donald Trump, de este martes. Para la opositora, consideró que este encuentro es «importante».

«Espero que el señor Petro entienda que este proceso (de Venezuela) va más allá y que sus dudas terminen de disiparse», acotó Machado. «Aquí no se puede estar con el crimen y la opresión y con el pueblo venezolano», acotó.

Las declaraciones de Machado se dieron unas horas después de que Trump la calificara como «buena persona». El mandatario también aseguró que Delcy Rodríguez ha hecho un «gran trabajo» y elogió su gestión.