María Corina Machado fue invitada a la ceremonia de investidura de José Antonio Kast en Chile

(EFE).- La líder opositora de Venezuela y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, asistirá a la investidura presidencial de José Antonio Kast en Chile, el próximo 11 de marzo, en atención a la «invitación especial» que hizo el presidente electo, informó este sábado el equipo de la exdiputada.

En un comunicado, la vocería oficial de Machado detalló que la opositora tiene previstas otras actividades durante su visita en Chile, como el lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera de la Universidad del Desarrollo, sin precisar la fecha.

Las otras actividades de Machado en Chile se «comunicarán oportunamente» a través de los canales oficiales, concluyó el comunicado.

Este sábado, miles de personas asistieron a un acto ciudadano de despedida organizado para el mandatario chileno, Gabriel Boric, quien vive el último fin de semana como jefe de Estado antes de darle la banda presidencial a Kast.

LEA TAMBIÉN: GUSTAVO PETRO Y DELCY RODRÍGUEZ SE REUNIRÁN POR PRIMERA VEZ EL 13MAR EN LA FRONTERA

El traspaso de mando entre Boric y Kast ha estado marcado por la abrupta suspensión de la reunión entre ambos el pasado martes, donde tenían previsto abordar la construcción de un cable de fibra óptica por parte de la multinacional China Mobile para unir Asia con las costas chilenas.

Boric, exdirigente estudiantil, se convirtió en el presidente más joven de Chile con apenas 36 años, impulsado por las demandas de cambio expresadas en las protestas de 2019 y con el apoyo del Partido Comunista y las fuerzas tradicionales de la centroizquierda.

Boric dejará el poder con 40 años y hay consenso entre los analistas en que aún le queda mucha carrera política.

Por su parte, Kast, de 60 años, ganó en diciembre pasado con contundencia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile y se convirtió en el primer defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) en alcanzar el poder tras el retorno de la democracia al país. EFE