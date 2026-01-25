María Corina confirmó que sigue en contacto con Donald Trump; esto fue lo que dijo

La líder opositora, María Corina Machado, confirmó que habló una vez más con el presidente Donald Trump, quien reveló el jueves que mantuvo contactos nuevamente con la ganadora del Nobel de la Paz 2025.

Durante una conversación con el periodista David Alandete, de ABC, y ante una pregunta, precisó sobre si han seguido con el intercambio; añadió: «Hemos hablado». Sin embargo, no ahondó en mayores detalles.

Machado precisó que «le gustaría» que el mandatario haya estado escuchando sus opiniones en torno a «la fase transicional».

«Me gustaría… yo no quiero poner palabras ni interpretar lo que piensa el presidente Trump de ningún otro líder mundial. Yo soy súper respetuosa, y tú lo sabes, de estas reuniones. Nunca digo nada de las mismas porque creo que lo más importante es que exista confianza y respeto y es un proceso de construcción de confianza», indicó la exdiputada.

La opositora también se refirió a su primer encuentro con el mandatario. «Yo estaba allí hablando en nombre de un país que nos dio un mandato, a mí y al mundo. Y al fin y al cabo es la persona que más ha hecho por la libertad de Venezuela, y qué más puede hacer de toda la comunidad internacional. Y hacerle ver claramente cómo nuestros dos pueblos históricamente, los Estados Unidos y Venezuela, han compartido valores y se han apoyado mutuamente».

De nueva cuenta, María Corina Machado reafirmó su impresión por lo «mucho que estaba preocupado» Trump por la situación de Venezuela. Es por ello que dijo lo siguiente: «Tenemos un gran aliado en el presidente Trump, yo no tengo ninguna duda».

🔷 Entrevista exclusiva a @MariaCorinaYA 🔷 🇻🇪 «Tenemos un gran aliado en el presidente Trump, no tengo ninguna duda» ✅Ya disponible la entrevista de @alandete a la líder opositora venezolana 🔗 https://t.co/CSwLpasqlc pic.twitter.com/0qwCAG96YC — ABC.es (@abc_es) January 25, 2026

SOBRE DELCY RODRÍGUEZ

Por otra parte, Machado consideró que «por el bien de Venezuela y por el bien de los Estados Unidos», espera que a Delcy Rodríguez le quede «poco tiempo» en el mandato.

«Entendemos que esto fue una fase que el Gobierno de los Estados Unidos consideró que era conveniente a los efectos de hacer más ordenada o regulada por ellos mismos el proceso, pero claramente en este momento tú tienes la amenaza real y la fuerza de un Gobierno democrático y firme como el Gobierno de los Estados Unidos», puntualizó.